Her foto fra 2008, da Charlotte Kaas tiltrådte som bio-formand. Nu lader hun sig afløse efter 12 år. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Gratis bio-popcorn uddeles: Ny bio-formand forude

- Vi er her endnu trods coronalukning. Det skal duften af popcorn minde om, så fredag den 15. maj deler vi dem gratis ud i biografen mellem klokken 17 og 20 i håbet om, at publikum husker os, når vi forventelig åbner biografen igen mandag den 8. juni efter at være lukket siden midten af marts siger Charlotte Kaas.