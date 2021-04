Græskarproducent Peter Brødsgaard og de øvrige initiativtagere får støtte til en festival i græskarrets tegn. Og jo,sådan kan et græskar også se ud, når det er af sorten battle of birdhouse. Foto: Per Vagnsø

Græskarstøtte på 150.000 kr.

Af Per Vagnsø Vejen er banet for landets første græskarfestival. Arrangørerne havde søgt Slagelse Kommune om et tilskud til festivalen på 150.000 kroner, og det har byrådets økonomiudvalg givet.

Den kommunale administration havde inden mødet i økonomiudvalget vurderet, at en græskarfestival både vil være af værdi for Skælskør og for kommunen som helhed, og at placeringen i skolernes efterårsferie kan sikre bred opbakning til festivalen.