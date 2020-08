Ragnhild May, der er født i 1988, er en af Danmarks mest eksperimenterende billedkunstnere, der både arbejder med visuel kunst, lyd, skulptur og performance. I næste uge kan hun opleves gratis i Kongegaarden. Foto: Malle Madsen

Grænseoverskridende kunst vises gratis

Kongegaardens nye kunstfaglig leder Henrik Broch-Lips har som mål at gøre Kongegaarden i Algade i Korsør kendt langt ud over by- og kommunegrænse med kunstoplevelser af høj kvalitet udført af uddannede kunstnere.

Slagelse - 21. august 2020 kl. 07:48 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hertil hører også grænseoverskridende performance, som er overskriften på en meddelelse om, at Kongegaarden onsdag den 26. august klokken 16.00 inviterer alle til gratis at opleve den bemærkelsesværdige lydperformance »ORANGERI«, der bliver opført af billedkunstnerne Ragnhild May og Kristoffer Raasted, som spiller på trommer, maskiner og hjemmelavede fløjteinstrumenter.

»ORANGERI« balancerer ifølge Henrik Broch-Lips knivskarpt på grænsen mellem billedkunst og musik og er et delvist improviseret og delvist komponeret musikstykke for et selvbygget fløjteinstrument og trommesæt. Ud fra et grafisk partitur, der visualiserer det overordnede forløb, bevæger stykket sig i en række forskellige rytmiske mønstre og intensiteter.

- Man kan sige, at det maskinelle møder det organiske i sammensmeltningen af krop og instrument. Da jeg selv opbygger mit fløjteinstrument løbende bliver instrumentbygningen og de skulpturelle kvaliteter nærmest kompositionen i sig selv, forklarer Ragnhild May. Hun tog afgang fra Det Jyske Kunstakademi i Aarhus i 2014. I dag er hun en af Danmarks mest eksperimenterende billedkunstnere, der både arbejder med visuel kunst, lyd, skulptur og performance. Hun har optrådt på en række nationale og internationale kunstinstitutioner som bl.a tæller Statens Museum for Kunst, Museet for Samtidskunst, Overgaden, SuperDeluxe i Japan, Issue Project Room i USA og Künstlerhaus i Østrig.

Muligvis i haven - Hvis tilstrømningen er stor, og det vurderes sundhedsfagligt nødvendigt, flytter vi koncerten til Kongegaardens have, siger Henrik Broch-Lips.hewe