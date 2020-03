Grædefærdig ejer af kolonihavehus

Det er en grædefærdig ejer med efternavnet Nielsen, som Sjællandske møder søndag formiddag på Jakobsstien i Haveforeningen Grønland. Han betragter sit udbrændte kolonihavehus, som han har ejet i to år og brugt hundrede af timer på. Den omkringliggende grund er rettet op ved at flytte tons af jord, så hans små børn kan spille fodbold. Flotte stengærde er bygget op. Han er er for påvirket til at ville sige noget.

Brandalarmen lød lørdag klokken 23.55. Branden og de høje flammer kunne ses fra den nærliggende Motolavej. Ikke bare en serie af brande i kolonihavehuse har den seneste tid hærget området, hvor to andre kolonihavehuse er brændt henholdsvis den 6. februar i Haveforeningen Halsskov og den 21. februar et andet hus også med adresse på Jakobsstien i Haveforeningen Grønland. Ifølge kilder, som Sjællandske har talt med i haveforeningen, så hærges kolonihaverne også af omfattende hærværk, hvor der smadres ruder og brydes ind. Ofte ikke for at stjæle men primært for at ødelægge. Også biler begås der hærværk mod i haveforeningerne. En bil blev erklæret for totalskadet efter hærværket Kilderne mere end antyder, at alle udmærket ved, hvem der brænder huse af og begår hærværk. Nemlig en gruppering af unge, der også kobles til de solpaneler, der for nylig blev smadret ved Halsskov Halmvarmeværk. En kilde undrer sig over, at politiet ikke lader politihunde afsøge området, når kolonihavehuse står i flammer. I stedet står betjentene blot og følger brandvæsnet slukningsindsats.