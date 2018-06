Til august kan beboerne i Ringparken få udleveret en hittegodscykel, som er blevet stillet til rådighed af det lokale politi, hvis de yder fem vennetjenester for andre beboere. Her ses Ib Jensen (th), der er en af de frivillige i et nyt cykelværksted, der åbnede i maj måned. Foto: Anders Ole Olsen

Gør fem tjenester og få en gratis cykel

Slagelse - 09. juni 2018

I maj måned åbnede boligselskabet i Ringparken et cykelværksted, hvor beboerne - imod at gøre tjenester for hinanden - kan få udleveret en gratis cykel.

Det lokale politi har nemlig stillet hittegodscykler til rådighed, som kan klargøres og gives til beboerne, hvis de yder i alt fem tjenester til andre beboere. Det kan være vennetjenester som at gå ned med skraldet, bære en ældre damers indkøbsposer hjem fra supermarkedet eller gå ned og købe ind for andre.

- Vi er ikke en cykelbiks som dem nede i byen. Jeg håber, at vi kan gøre en forskel for folk, siger Emil, der sammen med Ib Jensen er frivillig cykelmekaniker torsdag eftermiddag.

Tanken er at det frivillige cykelværksted kan fungere som motor for at beboerne hjælper hinanden.

Point-systemet er allerede blevet afprøvet, men Casper H. Cordes, der er koordinator og ansvarlig for civilsamfundsindsatsen i Ringparken, forventer for alvor at tage det i brug til august.

- Modellen skal sikre, at dem som modtager en tjeneste kan have tillid til den beboer, som yder den, udtaler han.

Cykelværkstedet er blevet åbnet i et tidligere kontorlokale i Ringparken, hvor beboerne kan få hjælp af de frivillige cykelmekanikere til at få repareret deres cykler. Så længe man bor i Ringparken, og servicen ikke kræver reservedele, kan man få reparationen kvit og frit.

Projektet er en udvidelse af det allerede eksisterende boligsociale projekt i Ringparken, Bytteringen.