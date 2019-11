Se billedserie Børns Voksenvenner var for nylig til stede ved en »vennebod« på Professionshøjskolen Absalon for at hverve »storebrødre og storesøstre« til nye venskaber mellem unge og unge voksne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Godt i vej i en svær tid med en ekstra »storebror eller -søster« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt i vej i en svær tid med en ekstra »storebror eller -søster«

Slagelse - 11. november 2019 kl. 08:44 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

voksenvenner: Venskaber er afgørende. og særligt, hvis livet gør knuder. Det gælder både børn og voksne, men voksne kan i højere grad selv række ud, når der er brug for trøst, omsorg og behov for en at dele sine tan- ker med. For børn og unge, der er fanget i en svær tid - uanset om det gælder én selv eller ens nære - kan det derimod være en større udfordring at søge hjælp.

I foreningen Børns Voksenvenner har det siden foreningens begyndelse i 1990 været formålet at give børn en fortrolig voksen i deres liv, som kan være dér for barnet efter behov - om det så gælder en fortrolig snak, en tur på fodboldbanen eller noget helt tredje.

Et formål der siden er blevet levet ud med stor succes i hele Danmark, hvor venskab på venskab mellem barn og voksen er blevet etableret - og ofte har varet ved længe efter, at det oprindelig behov for en voksenven er forsvundet.

Nu er foreningen efter et succesfuldt pilotprojekt i Aalborg i 2016 klar med en udbygning af det oprindelige koncept, da foreningen med inspiration fra det internationale Big Brother Sister Projekt er klar til ikke alene at matche børn og voksne - men også unge med unge voksne.

Indtil videre har foreningens målgruppe primært været børn mellem seks og tolv år, men med storebror/storesøster-tilgangen er der nu tænkt på unge mellem elleve og femten år, der har mere brug for en ligesindet end en voksen - altså i bund og grund det som en storebror eller storesøster netop i mange tilfælde ellers kan bidrage med.

De unge voksne, som foreningen ønsker skal melde sig på banen som søster eller bror skal selv være mellem 18 og 35 år og have lyst til at gøre en forskel for et andet menneske. Ligesom Børns Voksenvenner altid har fungeret ved hjælp af frivillighed, skal også de kommende »søskende« gå ind i et venskab med en ung for at bidrage positiv til et andet menneskes liv.

For nylig var repræsentanter for lokalafdelingen af Børns Voksenvenner i Slagelse på besøg på Professionshøjskolen Absalon på Ingemannsvej for at gøre opmærksom på muligheden for at blive en del af et ganske særligt venskab. Et besøg der skete i kantinen med en »vennebod«, hvor der blev delt foldere ud, ligesom de tre frivillige fra Børns Voksenvenner gerne fortalte om, hvordan, hvad og hvorfor det giver mening at engagere sig.

Ønsker man at vide mere om Børns Voksenvenner er der mulighed for at ringe eller skrive til matcher Elna Ølegaard på enten telefon 20 45 71 01 eller på mail matchslagelse@voksenven.dk