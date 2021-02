Rækkehuset her på Hvedevænget 23 i Kirke Stillinge er sat til salg for knap to millioner kroner. I gennemsnit vil man i Slagelse-området kunne få et hus på omkring 150 kvadratmeter for to millioner kroner. Foto: Home Slagelse

Send til din ven. X Artiklen: Godt gang i hussalget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Godt gang i hussalget

For et par millioner kroner kan man komme pænt i hus i Slagelse-området. For eksempel ved at købe et rækkehus i Kirke Stillinge udbudt til 1.995.000 kroner.

Slagelse - 06. februar 2021 kl. 06:11 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen

Et attraktivt beliggende og usædvanligt velholdt rækkehus på 105 kvadratmeter i et plan plan med en nem have.

Læs også: Så meget hus får du for to millioner

Det er hvad man kan få for et par millioner kroner, hvis man går ind hos Home i Slagelse.

Boligen er beliggende i et rigtig godt og roligt kvarter i Kirke Stillinge omkring 10 kilometer uden for Slagelse by i retning mod stranden. Herfra er der cykelsti ud til stranden, og turen tager kun cirka 10 minutter på cykel.

Kirke Stillinge byder på indkøbsmuligheder, og turen til skole og idrætsfaciliteter foretages trygt via sikre stisystemer.

- Ud over en god beliggenhed, så får du en bolig med en fin, rød tråd, og en rigtig god indretning, hedder det i beskrivelsen af boligen hos Home.

Boligens indretning Der er således praktisk entré/bryggers med blandt andet direkte indgang fra den integrerede carport.

Stort soveværelse med skabsvæg. Brusebadeværelse. Flot, lyst køkken alrum med direkte udgang tilterrassen og åbning til stuen. Samt to gode børneværelser.

- Boligen fremstår meget moderne, lys og venlig, og de flotte sorte klinker er gennemgående i hele boligen. Dermed en fin rød tråd. Hus, have og beliggenhed, står der i beskrivelsen af boligen.

Få boliger til salg Indehaver af Home Slagelse Steen Grosen kan fortælle om stor købelyst for tiden. Hvilket har bevirket, at der i øjeblikket er usædvanligt få boliger til salg.

Det har fået mange til istedet at rette interessen mod at købe grund og bygge selv.

Steen Grosen kan således fortælle om meget stor interesse for at købe grunde på Udsigtsbakken i Slots Bjergby, som Home Slagelse har til salg.

- Her har vi faktisk kun seks grunde tilbage, og jeg ved, at der også er rift om grundene flere andre steder, siger Sten Grosen.

Forskellige priser kommunen rundt

Der er dog naturligvis stor forskel på, hvor meget hus man får for pengene forskellige steder i kommunen. Ligesom der er forskel på om det er et rækkehus, en villa eller en ejendom på landet.

Dyrest er husene klart nok i postnummer 4200 Slagelse, hvor kvadratmeterprisen ligger på godt 13000 kroner. Hvilket betyder, at man i gennemsnit kan få et hus på godt 150 kvadratmeter for to millioner kroner.

I Skælskør og Korsør ligger priserne lige i underkanten af 10.000 kroner pr. kvadratmeter. Hvilket betyder, at man får omkring 200 kvadratmeter for to millioner kroner.

Noget lavere er priserne i Dalmose-området, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris er omkring 7700 kroner, så her vil man kunne få et hus på omkring 260 kvadratmeter for to millioner kroner.

relaterede artikler

Det kan man få for to millioner i Lejre 06. februar 2021 kl. 06:33

To millioner rækker til et håndværkertilbud i Allerød 06. februar 2021 kl. 06:27

Der er fuld damp på boligmarkedet i Køge Kommune 06. februar 2021 kl. 06:18