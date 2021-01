Det blev konstateret, at en lastbiltrailer fra Carlsberg på en lommevogn ikke stod i låseskamlen onsdag. Vognen kørte onsdag eftermiddag over lavbroen på Storebælt mod Fyn. (Arkivfoto)

Godsvogn vippede på vej over Storebælt - stop for lommevogne

En vogn på et godstog vippede ifølge en borger på vej over lavbro. Lommevogn stod ikke i låseskammel.

Al transport med trailere på lommevogne over Storebælt er foreløbigt blevet stoppet.

Det sker, efter at en borger onsdag eftermiddag gjorde politiet opmærksom på, at en vogn på et godstog vippede på vej over lavbroen i retning mod Fyn.

Toget blev stoppet i Nyborg, hvor det blev konstateret, at en lastbiltrailer fra Carlsberg på en lommevogn ikke stod i låseskamlen.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

For mange vil den vippende vogn formentlig vække mindelser om den ulykke, der for to år siden kostede otte mennesker livet. Ulykken skete, da en sættevogn havde løsnet sig fra et godstog og ramte et modkørende passagertog.

- For to år siden udløste en løs lastbiltrailer på en godsvogn en tragedie på Storebæltsbroen. Derfor er det også klart, at det løber mig koldt ned ad ryggen, når der kommer en ny hændelse, der vækker minder om det, siger transportminister Benny Engelbrecht i meddelelsen.

Han fortæller videre, at det er alt for tidligt at sige noget om årsagen eller gisne om, hvad der kunne være sket, hvis uheldet havde været ude.

- Samtidig ligger det helt klart, at godstrafikken ikke kan fortsætte som normalt, før der er mere viden om hændelsen.

- Derfor bliver al transport med trailere på lommevogne over Storebælt stoppet, og jeg har bedt om, at der inden for få dage ligger en plan for, hvad de næste skridt skal være i forhold til at få en grundig gennemgang af sikkerheden, siger ministeren.

Hændelsen onsdag med lommevognen, der ikke stod i låseskamlen, skete på en vogn fra DB Cargo på vej fra Høje-Taastrup til Carlsbergs bryggeri i Fredericia.

Alle godstog kørte på tidspunktet for hændelsen med nedsat hastighed på 80 kilometer i timen på grund af vind. Havarikommissionen undersøger nu sagen.