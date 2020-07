Herluf Pilgaard-Sørensen ses her, da han sidste år blev hyldet i forbindelse med sit 40 års jubilæum på Gyldenholm Gods. Foto: Per Vagnsø

Godsforvalter går af men fortsætter i skoven

Slagelse - 19. juli 2020

Sidste år kunne Herluf Pilgaard-Sørensen fejre 40-års jubilæum som ansvarlig for Gyldenholm Gods' 800 hektar landbrugsjord, 700 hektar skov og en række tilhørende ejendomme.

Allerede til den daværende fejring varslede jubilaren, at 2020-sæsonen blev den sidste for ham som godsforvalter, og at han gerne ville have et job med færre ugentlige timer:

- Jeg har for meget energi til bare at sætte mig ned, men jeg vil gerne være mere herre over egen tid, sagde han dengang til Sjællandske.

Skoven fascinerer Det får han så nu. 10 august tiltræder den 64-årige eksiljyde et job hos den grønne servicecirksomhed HedeDanmark, hvor han skal løse skovfaglige opgaver på Sjælland.

- Skovdrift har altid interesseret mig. De lange tidshorisonter og muligheden for at præge noget gennem mange år er fascinerende. Og så er skoven jo uanset vejr og årstid fantastisk at færdes i. Jeg glæder mig til at møde nye mennesker og se, hvordan andre griber skovdriften an, siger Herluf Pilgaard-Sørensen, som selv har samarbejdet med HedeDanmark i forbindelse med afsætning af flis fra Gyldenholm Gods.

Herluf Pilgaard-Sørensen er oprindeligt uddannet driftsleder fra Dalum Landbrugsskole. Den første ansættelse blev også den sidste. Han gik nemlig direkte fra skolebænken og ind i jobbet som underforvalter på Gyldenholm Gods.

Har haft ansvar for skov I starten var det primært med ansvar for godsets landbrugsareal, men da den tilknyttede skovfoged gik på pension i midten af '80erne, overtog Herluf Pilgaard-Sørensen også ansvaret for skovarealet.

- I landbruget visker man tavlen rent hvert år. Dér er det helt anderledes i skoven. Her høster man så at sige, hvad nogle andre har sået. Og man sætter selv nogle frø, som folk i eftertiden kan høste. Det er tilfredsstillende, siger han.

Han glæder sig til at komme ud og møde nye kolleger og se, hvordan andre driver deres skove.

- Som skov-entusiast bliver det spændende at få noget ny inspiration, siger Herluf Pilgaard-Sørensen, der bor i Slagelse.