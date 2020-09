Godsejer fik nej til at sænke vandstand i Lejsø trods opbakning

Helt tilbage i december 2017 søgte godsejer på Kruusesminde Bjarne Hansen Slagelse Kommune om dispensation til midlertidigt at sænke vandstanden i Lejsø i december og januar med 10 centimeter. Rent praktisk ved at lukke vand ud ad søen. Med nogle vintermåneders sænket vandstand i den op til omkring 60 centimeter dybe sø kan godsejeren undgå tilsanding af sine drænrør på de omkringliggende marker. Bjarne Hansen anførte, at han efterfølgende var villig til at sørge for at sikre vandstanden i søen med blandt andet en pumpe og opdæmninger, da klimaforandringerne øger risikoen for, at søen tørrer helt ud i stadig længere perioder til skade for mange ynglefugle, der lever og finder føde i Natura 2000- og EU-fuglebeskyttelsesområdet på Lejodde.