Se billedserie Kim og Ulla Pedersen mener, der er god plads til at holde fornuftig afstand på campingspladsen. Foto: Per Vagnsø

Send til din ven. X Artiklen: God plads til campisterne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

God plads til campisterne

Slagelse - 23. marts 2020 kl. 08:42 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ulla og Kim Pedersen fra Næstved nyder weekenden i campingvognen på Storebælt Camping og Feriecenter. I det flotte vejr er der rigeligt med positive indtryk i en tid, hvor en virus ellers fylder. Om dagen går de ture med de to hunde og slår en afstandsmæssig korrekt sludder af med andre campister, og om aftenen nyder de blandt andet synet af en oplyst Storebæltsbro.

- Her er fred, ro og afslapning. Især i de her tider har man brug for at være lidt sig selv, og det er ikke et problem at holde afstand her. Vi har det hele i vores egen vogn, siger Kim.

Dansk Camping Union (DCU) har udsat sæsonåbningen af sine pladser til 30. marts, men pladsen ved Storebælt har åbent hele året.

- Alle vores faste gæster er jo kommet, siger Lene Hvid, der har drevet campingpladsen sammen med ægtefællen Flemming Jensen, siden den åbnede for 18 år siden.

I øjeblikket bliver der gjort ekstra meget ud af rengøringen, ligesom gæsterne får en henstilling om selv at tørre af på fællesarealerne og bruge håndsprit.

Også under normale omstændigheder ville det være først på campingsæsonen for de fleste, og det er sådan set ikke campister, her mangler. Det er de selskaber med overnatning, der ikke bliver til noget. Konfirmationer, runde fødselsdage o.s.v. Campingpladsens Café Bæltstedet er som andre restaurationer lukket.

- Vi havde simpelthen så mange arrangementer. Vi var stolte af vores ordrebog, og her plejer at sprudle af liv på denne årstid, når solen skinner. Her er jo heller ingen udenlandske turister, og vi skulle have haft 30-40 hollændere, der skulle bygge gasledning, boende. Vi har indrettet et hus til dem, men de må jo ikke komme, fortæller Flemming Jensen.

De 10 medarbejdere er sendt hjem, byggeriet af 15 nye hytter er udskudt til næste år, og værtsparret er kun i receptionen to timer dagligt.

Foreløbig ser det ud til, at indtægter for omkring en million kroner bliver væk, og det kan sagtens blive et større beløb.

- Men med hjælpepakkerne håber vi, at det kan blive nogenlunde, siger han.

- Vi må bare holde humøret oppe, siger hun.