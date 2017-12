God gerning: Jan bød på gratis pølser

Se billedserie 37-årige Dorthe Jensen er bruger af »Buret«. Hun glædede sig over serveringen af gratis pølser, som Jan Nielsen (tv) er ved at tilberede, mens Casper Caspersen i baggrunden betjener en anden »kunde«. Foto: Helge Wedel

Slagelse - 20. december 2017

- Jeg har selv prøvet at bo rundt om hos venner, fordi jeg ikke havde et sted at bo, så jeg ved, hvordan de har det.

Forklaringen kommer fra 31-årige Jan Nielsen, der er medindehaver af firmaet »Lej en pølsevogn« i Slagelse. I går gjorde han en god gerning, da han parkerede en af firmaets tre pølsevogne og bød på gratis pølser, sodavand, kager og slik til brugerne af »Buret« ved Solens Plads i Korsør. »Buret« er et halvtag med stålvægge, som den oprindelige Korsør Kommune opførte for 12-13 år siden i bestræbelserne på at få gemt skæve eksistenser og misbrugere lidt væk fra bybilledet. »Buret« er fortsat en kommunal foranstaltning og har ikke noget med Kirkens Korshær at gøre, som få meter derfra driver varmestue i deres hus i Havnegade.

- Mange tror, at det er Kirkens Korshær, der også har »Buret« - ja brugerne kalder det selv for abeburet, men vi har intet med det at gøre, selv om nogle af brugerne af »Buret« også komme hos os, siger Anne Glem. Hun er leder af Kirkens Korshær i Korsør. Hun vurderer, at »Buret«har 50-60 brugere om måneden. De sørger i øvrigt i følge Anne Glem selv for rengøring af det tilknyttede pissour.

Ophold i »Buret« er mange måneder om året en kold oplevelse.

- Det ville skabe stor glæde, hvis nogen kunne sponsorere en terrassevarmer til »Buret«, siger Anne Glem.

Jan Nielsen, der flyttede til Korsør fra Fyn for fem år siden og bor på Havnepladsen, håber, at hans gode gerning med pølsevognen kan blive en fast juletradition.

- Jeg kommer gerne igen, hvis der er tilfredshed og glæde hos aftagerne, siger Jan Nielsen. Han har også sponsoreret en flæskesteg og nogle gaver til Kirkens Korshær, som i år for første gang holder juleaften for brugerne af varmestuen. Foreløbig har godt en halv snes meldt sig til.

Som Sjællandske fornemmede på de mange aftagere af varme pølser og hotdog var der særdeles stor glæde over den gratis bespisning.

- Det er jo særdeles rimelige priser, lød en munter bemærkning, da hotdog nummer to blev bestilt.