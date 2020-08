Sådan her så det ud til skolestart på Antvorskov Skole i 2018. Men når folkeskoleelever starter mandag vil der skulle holdes bedre afstand på grund af coronavirus. - Pandemien er ikk e ovre endnu, understreger skolechef i Slagelse Kommune, Dorthe Christiansen. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Glem gensynskrammet: Elever skal holde afstand ved skolestart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glem gensynskrammet: Elever skal holde afstand ved skolestart

På mandag begynder et nyt skoleår, hvor hverdagen kommer nærmere det, elever kendte til før corona. Anbefalingen om at holde afstand bør dog fortsat overholdes, siger skolechef. »Tal med jeres børn«, lyder opfordring til forældre.

Slagelse - 09. august 2020 kl. 11:44 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget har ændret sig. I hvert fald de sidste fem måneder, efter statsminister Mette Frederiksen (S) den 11. marts på et ekstraordinært pressemøde lukkede Danmark ned som følge af en voldsom stigning i antallet af coronasmittede.

Men på mandag sker noget, der minder om tiden fra før virusudbruddet.

Her er skolestart på landets folkeskoler, og det nye skoleår bliver uden nødundervisning og afstandskrav i klasselokalerne, fremgår det af opdaterede retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

I Slagelse Kommune opfordrer leder af skoleområdet dog til, at elever dropper gensynskrammet. Elever såvel som lærere bør fortsat holde god afstand, selv om det ikke længere er et krav, siger Dorthe Christiansen.

Ingen gensynskram - Eleverne skal møde op, som da vi genåbnede efter lockdown. Så de skal møde deres lærere og klassekammerater på en fornuftig, forsvarlig måde. Det vil sige, man ikke bør møde op og falde hinanden om halsen, forklarer hun til Sjællandske.

Ifølge Dorthe Christiansen kan elever glæde sig over gensynet med klassekammerater og lærere på en anden måde end ved at kramme. For eksempel ved at holde fast i at hilse med enten albue eller fødder.

"Det er rigtig vigtigt, at vi holder ved. For ellers kan det gå galt."

- Dorthe Christiansen, leder af skoleområdet i Slagelse Kommune - Dorthe Christiansen, leder af skoleområdet i Slagelse Kommune - Det er rigtig vigtigt, at vi holder ved. For ellers kan det gå galt. Men jeg er sådan set heller ikke i tvivl om, at skolerne - både elever og lærere - vil holde fast i de her indlærte vaner, som vi »øvede« os på før sommerferien, siger skolechefen og understreger, at »pandemien jo ikke er ovre endnu«:

- Det skal vi huske på, så vi ikke ender ud med en situation, der ligner den, der blomstrer op i Ringsted og Aarhus i øjeblikket, slår Dorthe Christiansen fast og henviser til de seneste dages stigning af smittetilfælde i de to kommuner.

Kan fravige krav I både dagtilbud og skoler er det imidlertid Sundhedsstyrelsens »samlede vurdering«, at man »kan fravige den generelle anbefaling om at holde minimum 1 meters afstand mellem elever i samme gruppe«, fremgår det af de nye retningslinjer.

»Fravigelsen af afstandskravet gælder dog ikke generelt«, oplyses det yderligere.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet behøver elever fra samme klasse altså ikke længere holde en meters afstand. Men både elever og lærere bør fortsat have »et begrænset antal kontakter« og »så vidt muligt« holde minimum en meters afstand til andre.

I klasselokalet bør lærere for eksempel holde to meters afstand til den første række af elever ved almindelig tavleundervisning. Og elever bør ikke undervises på tværs af klasser.

Anbefalingen om at holde afstand gælder også i for eksempel frikvartererne, som ifølge ministeriet bør afholdes forskudt og klassevis.

Er man bedste venner med en skolekammerat fra parallelklassen, kan man altså godt glemme alt om at lege sammen i pauserne. I hvert fald, hvis retningslinjerne overholdes.

Skolernes ansvar Til forskel fra tidligere er retningslinjerne nemlig kun udformet som anbefalinger og altså ikke et krav.

- Herfra er det skolernes ansvar at sørge for, at der ikke spredes smitte, vurderer derfor leder af skoleområdet i Slagelse Kommune, Dorthe Christiansen.

Og netop det ansvar har blandt andre Antvorskov Skole planlagt at tage på sig. Her starter skoleåret »ikke meget anderledes end før corona«, forklarer skoleleder Søren Ranthe. Artiklen fortsætter efter billedet...

Skoleleder på Antvorskov Skole, Søren Ranthe, anbefaler, at forældre taler med deres børn inden skolestart. For eksempel bør gensynskrammet droppes, siger både han og Slagelse Kommunes skolechef, Dorthe Christiansen. Foto: Evan Hemmingsen



Det betyder i praksis, at skolen blandt andet fortsat vil have ekstra gårdvagter til at føre kontrol med god hygiejne og afstand, at frikvartererne afholdes klassevis, og at frokosten skal indtages i klasselokalet.

- Vi følger alle de anbefalinger, minsteriet giver. Og i vores store kantine kan vi ikke holde den rigtige afstand, siger Søren Ranthe og peger på, at opdelingen klassevis gør det muligt at spore en eventuel smittekæde, hvis der opstår tilfælde af coronasmitte.

Skolelederen anbefaler samtidig - ligesom skolechefen gør det - at gensynskrammet erstattes af en anden slags hilsen.

- Nu har vi jo hilst med albuen længe. Så det kan vi nok godt gøre lidt endnu, foreslår han og understreger, at det gælder særligt for klasserne imellem.

Forældre bør forberede - Hvis de (eleverne, red.) krammer på kryds og tværs, må det være os som voksne, der har ansvaret for at gribe ind, siger Søren Ranthe.

"Vi skal fortsat være forsigtige. Og spritten er ikke fordampet i løbet af sommerferie."

- Søren Ranthe, skoleleder Antvorskov Skole - Søren Ranthe, skoleleder Antvorskov Skole I den forbindelse opfordrer skolelederen også til, at forældre snakker med deres børn inden skolestart og her forbereder dem. Derfor har skolen sendt breve ud til forældre med oplysning om, hvad de med fordel »kan øve sig på« derhjemme.

- Det kan for eksempel være at gå igennem, hvordan man vasker sine hænder grundigt, fortæller Søren Ranthe, som også selv i rollen som skoleleder vil repetere anbefalingerne om afstand og god hygiejne mandag morgen.

Selv om eleverne her møder op til første skoledag efter flere ugers ferie, har meget nemlig - trods alt - ikke ændret sig. I hvert fald ikke på Antvorskov Skole.

- Vi skal fortsat være forsigtige. Og spritten er ikke fordampet i løbet af sommerferien, slår skoleleder Søren Ranthe fast.

FAKTA Fra den 1. august folkeskoler ikke længere sikre en meters afstand mellem bordene i klasselokalet, ligesom nødundervisning er droppet.

Det anbefales dog stadig, at al kontakt foregår klassevis, ligesom lærere bør holde to meters afstand til den første række af elever ved almindelig tavleundervisning.

Anbefalingen om at holde afstand gælder også i frikvartererne, som bør afholdes forskudt og klassevis.

Ved sang, råb m.m., hvor der kan være øget risiko for dråbesmitte anbefales det, at både personale og elever holder to meters afstand.

Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.

Hvis et barn for eksempel skal trøstes, skal der være ekstra opmærksomhed på de generelle anbefalinger for at indæmme smittespredning.



Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet