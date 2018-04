Over 35 virksomheder rummer det 20.000 kvadratmeter store erhvervshus Glasværket, hvis direktør også gerne ser at læger og tandlæger flytter ind på den særlige sundhedsgang. Privatfoto

Glasværket ønsker sig også læger og tandlæger

Slagelse - 13. april 2018

Selv om Søfartsstyrelsen har droppet Glasværket som stedet for sit nyt domicil, så er der ifølge erhvervshusets direktør Poul Møller fuld gang i udviklingen af det 20.000 kvadratmeter store hus, hvor nu over 35 virksomheder har lejet sig ind.

- Med mere end 35 virksomheder må man sige, at mangfoldigheden lever i bedste velgående, for vi har kontor, handel, lager, håndværk og lettere produktion repræsenteret. Hertil den hel unikke sundhedsgruppe bestående af behandlere inden for fysioterapi, kiropraktik, massage, akupunktur m.m., siger Poul Møller.

Sidstnævnte hører til på sundhedsgangen, hvor også Fitness World er placeret.

- Det er et område, som vi forsat gerne vil udvide med flere behandlingsformer - også gerne med læger og tandlæger. Det giver i vores øjne god mening at samle alle i et kompetencefællesskab til gavn for både brugerne og de enkelte behandlere, siger Poul Møller.

- Det er en stor fordel for alle behandlere og for vores klienter, at der er et stærkt sundhedscenter med »en indgang« til flere behandlingsformer og træning, siger Kasper Hejlesen fra FysHuset, der har været Glasværket siden 2012, og beskæftiger 10 fysioterapeuter, en massør, en diætist, to sekretærer samt eksterne behandlere og undervisere.

- Over det sidste års tid har vi, udover fysioterapeutisk behandling, udviklet en bred vifte af sundhedstilbud, som lige nu kulminerer med flotte virksomhedstilbud, skadeforebyggende løbe- og golftræning. Dette er i god tråd med Glasværkets mission om »at skabe et aktivt og mangfoldigt erhvervscenter« - i vores tilfælde inden for sundhed, siger Kasper Hejlesen.

Poul Møller slår fast, at de fysiske rammer i Glasværket og den store fleksibilitet betyder, at de enkelte lejemål kan indrettes efter lejernes behov. Der er med andre ord plads til både den nystartede virksomhed og den etablerede virksomhed enten i allerede indrettede lokaler eller i lokaler tilpasset den enkelte virksomhed.

- Vi har flere gange nydt godt af de muligheder for fleksibilitet, der på alle måder er i huset, siger direktør Flemming Christensen fra firmaet Filcon Filtration A/S, der udvikler og afsætter blandt andet luftfiltrer til industrien verden over.