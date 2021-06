Se billedserie Overalt i byen, blandt andet her hos Woody, glædes man over lempelser af restriktioner.

Glædesrus i baren og på caféen: »Det er så fedt!«

Hos værtshus-, bar- og caféejere glædes man over lempelser af restriktioner.

Slagelse - 11. juni 2021 kl. 13:37 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen

- Det er så fedt! Optimismen spirer, og glæden over, at det nu bliver muligt for beværtninger og caféer at holde åbent helt til midnat, hvor de samtidig har mulighed for at udskænke humørvand frem, til de lukker, er enorm.

- Det har ikke givet mening for os økonomisk at holde åbent. Vi har ventet på den her melding, fordi det pludselig er fornuftigt at åbne for vores gæster, siger indehaver af baren Woody i Skovsøgade i Slagelse Nich Bagger.

Folk er fortsat forment adgang til natklubbernes dansegulve, idet diskoteker og lignende først åbner til september. Men at beværtninger kan lægge rammer til fest og hygge - og endda uden krav om mundbind fra i næste uge - helt til midnat, betyder alverden.

Særligt i denne tid. - Det er klart, at indskrænkede åbningstider har gjort det svært. Og selv om dette ikke er drømmescenariet, så er det godt nok. Vi kan holde åbent længere, og vi kommer også til at vise EM-fodbold. Derfor er det endnu vigtigere med disse lempelser af restriktionerne, siger Nich Bagger, der glæder sig til Danmarks kamp mod Finland på lørdag.

Personalet er klar Stedet holder åbent fra klokken 18 til 24 fredag og lørdag og ellers en time før kampstart på de øvrige dage, hvor EM-bolden trilles af de rød-hvide.

I øvrigt vil det ikke være Nich Bagger, der står i baren. Det har han personale til, og det er en trofast stab, dvæler han ved.

Således fortæller han, at hans ansatte bakker op og har meldt sig klar til at tørne ud på Woody fra fredag.

- Vi har jo alle hørt om de her høje lønninger, der er for podere, og at flere yngre mennesker derfor er gået den vej. Det er ikke en tanke, jeg har gjort mig. Vi er et hold her, og mine medarbejdere er helt fantastiske, siger indehaveren, der glæder sig til at have alle tilbage bag baren.

Pub glæder sig til »normal« hverdag

På gastropubben The Upper Hill på Fisketorvet hilses nyheden om et mere åbent samfund velkommen. Bestyrer Tina Herum stråler over det farvel til mundbind, der er aftalt, samt at gæster kan være på beværtningen frem til midnat.

- Det er blandt andet godt i forbindelse med EM. Vi har åbent til alle kampe, som vi viser, og det er ret vigtigt, at man ikke skal smide folk ud midt i straffesparkskonkurrencen, siger hun med et glimt i øjet.

Hun lægger ikke skjul på sin begejstring og nævner her også den hæmsko, som reglen om sidste udskænkning klokken 22, der nu skrottes, har medført.

- Når vi lukkede klokken 23, men sluttede med udskænkning en time før, havde alle tid til at drikke, og det gjorde jo, at gæsterne skulle i baren og nærmest hamstre inden klokken 22. Vi skabte en lang kø, hvilket var uhensigtsmæssigt, siger Tina Herum, der - trods alt, som hun siger - har haft nok at lave.

- Vores gæster har støttet os. Vi har faktisk haft så travlt, at jeg måtte lave vagtplanen om, fortæller hun.

Caféer: Nu kommer der gang i den

Også rundt på spisesteder og dermed caféer smiles der i øjeblikket.

Med lempelser af restriktioner følger en hverdag, der mere ligner den, der prægede verden og Slagelse bymidte dengang før corona.

- Det er i det hele taget meget positivt, siger indehaver af La Viva på Schweizerpladsen Onur Isbilen.

Han tager imod de nye meldinger med et stort smil.

- Det er klart, at det kommer til at betyde en masse. Vi kan holde længere åbent, og vi skal ikke stoppe udskænkningen klokken 22. Det med mundbind har også betydet noget, men jeg tror, at åbningstiderne, som vi har skullet have indtil nu, har gjort, at flere blev hjemme og ikke tog på café, siger Onur Isbilen.