Åbningen af dele af detailhandlen vækker glæde i Business Slagelse. Her er det næstformand Anne Marie Antonsen, koordinator Helle S. Madsen og formand Torben Kjerulff. Foto: Evan

Glæder sig til længe ventet åbning: - Så mangler vi bare resten

Slagelse - 25. februar 2021 kl. 20:00 Kontakt redaktionen

- Butikkerne glæder sig til at tage imod de handlende igen, da pengekassen er tom efter måneder med nedlukning og intet salg. Julegaverne skal ombyttes, vintervarerne skal sælges og der skal gøres klar til den nye sæson. Derfor håber vi på, at alle vil være med til at gøre genåbningen til en succes.

Det er et af budskaberne fra Torben Kjerulff, formand for Business Slagelse, i forbindelse med mandagens genåbning af detailhandlen.

- Jeg er helt sikker på, at vi alle er fuldstændig klar til at modtage kunderne i de forretninger, der må åbne fra på mandag, siger Torben Kjerulff,

Pulsen er tilbage Detailhandlen spiller en vigtig rolle for bymidten. Det er faktisk hele byen puls, lyder det fra formanden.

- Nedlukningerne har været hårde for de erhvervsdrivende, og mange butikker er kraftigt udfordret økonomisk. Derfor er det meget positivt, at regeringen nu har besluttet at åbne en større del af butikslivet, om end vi meget gerne havde set en fuld åbning, da en genåbning er livsnødvendig for alle forretninger, uanset størrelse eller beliggenhed, pointeres det.

- Vi gør os som altid umage med, at alle efterlever afstandskrav, regler om mundbind og afspritning ude i butikkerne, så de handlende slet ikke skal være utrygge ved at gå ud og handle, men netop kan sprede sig trygt rundt i butikkerne igen. Vi tror på, det er til gavn for den samlede detailhandel.

Genåbningen ændrer dog heller ikke ved de udfordringer, som de fleste handelsbyer står med lige nu, lyder det.

- Vi mangler stadig, at hele detailhandlen får lov til at åbne, og det kan kun gå for langsomt. Der er fortsat behov for et lokalpolitisk engagement, som skal sikre en levende bymidte til gavn for alle i de enkelte byer. En levende by med en velfungerende detailhandel og et varieret kulturliv, sikre tilflytning, erhvervsinvesteringer og høje boligpriser, siger Torben Kjerulff.

Gensidig inspiration Business Slagelse er en del af Danske Handelsbyer, som repræsenterer 60 danske handelsbyer, der gennem flere år har arbejdet for at fremtidssikre byer med handel, service og oplevelser.

Danske Handelsbyer har spillet en aktiv rolle i regeringens partnerskab for levende bymidter, som netop sætter fokus på at fastholde og understøtte udviklingen i de små og mellemstore byer, oplyses det fra Business Slagelse.

- Det er dejligt for Business Slagelse at have en sparringspartner i Danske Handelsbyer samt de 60 forskellige byer, som er med i foreningen. Vi kan jo inspirere hinanden.