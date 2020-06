Fra blandt andet Slagelse Gymnasium kan man snart se frem til at sende elever ud på den traditionsrige studenterkørsel trods særlige omstændigheder med coronavirus. Et nyhed, der vækker glæde hos dem, det hele handler om: De nyudsprungne studenter.

Send til din ven. X Artiklen: Glæde på gymnasie: - Vognturen er noget, vi vil se tilbage på som voksne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glæde på gymnasie: - Vognturen er noget, vi vil se tilbage på som voksne

Tidligere elevrådsformand på Slagelse Gymnasium og STX-student Julie Westergaard glæder sig over, at medstuderende - og hende selv - nu kan se frem til at fejre studenterhuen med »en velfortjent vogntur«.

Slagelse - 04. juni 2020 kl. 18:02 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart sidder huen placeret det samme sted: På hovedet af landets mange nye studenter. Men i dag deler de mere end dét.

Også følelsen i maven er nemlig den samme, efter regeringen og et enigt Folketing onsdag gav grønt lys til årets studenterkørsler.

- Jeg har snakket med mange, der føler det samme: Vi er selvfølgelig helt vildt glade for og lettede over, at vi får lov til at køre vogntur, siger en glad Julie Westergaard, som fik sin - røde - hue på hovedet i tirsdags.

Foruden at være nyudsprungen STX-student er hun også tidligere elevrådsformand på Slagelse Gymnasium, hvor hun netop har taget sin studentereksamen.

Her har det været hendes indtryk, at studenterkørslen generelt betyder meget for samtlige gymnasieelever. Derfor har eleverne også frygtet, at den oplevelse skulle »blive taget fra dem« som følge af coronavirus.

Har glædet sig siden 1.g - Nu har vi slidt og slæbt i to eller tre år afhængigt af, om man er HF'er eller STX'er. Derfor er det bare så utrolig vigtigt, at vi får lov til at afslutte det her på ordentlig vis, forklarer Julie Westergaard og peger på, at studenterkørslen er noget, som »elever snakker om, fra de starter i gymnasiet«:

- Det er jo noget, som vi alle har glædet os helt vildt til siden 1.g. Og det er noget, som vi har set frem til, når dagene var lange, eller når lektierne var svære, siger den tidligere elevrådsformand. Artiklen fortsætter efter billedet...

Tidligere elevrådsformand på Slagelse Gymnasium,

Julie Westergaard, fik sin studenterhue på i tirsdags.

Hun frygter ikke smitte med coronavirus og glæder

sig til studenterkørslen, der nu er tilladt. Privatfoto.



Præcis hvordan studenterkørslerne skal foregå, er dog endnu ikke besluttet. For eksempel har forsamlingsforbuddet rejst tvivl om, hvorvidt årets vognture overhovedet kunne gennemføres.

Det ser Julie Westergaard dog ikke som et problem.

Elever tilbringer allerede tid sammen STX-studenten og den tidligere elevrådsformand lægger vægt på, at de nyudsprungne studenter - sig selv inklusiv - allerede har tilbragt meget tid sammen.

Ikke mindst efter de fik lov til at vende tilbage til gymnasierne i forbindelse med fase 2 af landets genåbning.

- Og flere af os har også set hinanden under nedlukningen. Så hvor stor forskel er der på, at vi sidder i et klasselokale eller giver en klassekammerat et kram i fritiden - sammenlignet med, at vi står sammen i en vogn, spørger hun retorisk.

"(...) For os som unge er det bare super vigtigt, at vi får lov til at blive studenter under så normale omstændigheder som muligt."

- Julie Westergaard, STX-student - Julie Westergaard, STX-student - Men nu er vognturen jo kendt for, at studerende danser og synger tæt sammen i forholdsvis små vogne. Kunne I ikke nøjes med at fejre studentertiden i mere kontrollede rammer til nogle af de studenterfester, der kommer - så I for eksempel bedre kunne overholde forsamlingsforbuddet?

- Det kunne man godt argumentere for. Men for os som unge er det bare super vigtigt, at vi får lov til at blive studenter under så normale omstændigheder som muligt. Særligt efter en tid, der har været så unormal, som den har været efter corona, slår Julie Westergaard fast.

Glæden overskygger frygten Hun håber derfor, at de kommende retningslinjer vil give mulighed for, at studenterkørslen kan forløbe »så normalt som muligt«.

Indtil videre har Børne- og Undervisningsministeriet alene meldt ud, at årets studenterkørsler skal foregå klassevist for at undgå »større forsamlinger«.

De nærmere retningslinjer ventes at være klar i løbet af de kommende dage.

- Studentertiden er jo en tid, man ofte ser tilbage på i mange år efter. Og vognturen er derfor også noget, vi vil se tilbage på som voksne, siger Julie Westergaard, der ikke frygter at blive smittet med coronavirus:

"(...) Hvis vi skal smittes, så lad os blive smittet."

- Julie Westergaard, STX-student - Julie Westergaard, STX-student - Jeg tror, at nogle tænker over det. Hvis de for eksempel er særligt udsatte eller har familiemedlemmer, der er det. Men jeg tror også bare for manges vedkommende, at glæden overskygger frygten, siger Julie Westergaard og peger på, at det før fra politisk side er meldt ud, at der skal opbygges en flokimmunitet over for coronavirus.

Og uden effektiv vaccine kan et land kun udvikle flokimmunitet ved, at mange syge smitter andre raske.

- Så hvis vi skal smittes, så lad os blive smittet, lyder det fra Julie Westergaard.