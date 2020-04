Se billedserie Butikker har det ikke underligt drønsvært for tiden. Der er heldigvis også små lyspunkter, mener Business Slagelse-formand.

Glæde over indsprøjtning: Millionstøtte til butikslivet

Slagelse - 16. april 2020 kl. 06:20 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I en tid, hvor detailhandlen styrtbløder, og coronakrisen kradser, er det vigtigt med lyspunkter. Et af dem findes i skikkelse af et enigt økonomiudvalg i Slagelse Kommune, der tirsdag eftermiddag blev enige om en lang række initiaver, der skal understøtte og hjælpe til i en svær tid - som beskrevet i Sjællandske onsdag.

Mange har det svært, herunder en nødlidende hotel- og restaurationbranche. Men også de butiksindehavere, der for tiden enten holder lukket eller som alternativ må spejde langt efter kunderne, der synes forsvundet fra hele kommunens bymidter, har ondt.

Derfor vækker det positive miner, når politikere enes om en håndsrækning til erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør. Således er man enige om at fritage virksomheder for kontingentbetaling til deres respektive erhvervsforeninger i et år, hvilket koster en million. Man vil ligeledes sikre en »køb lokalt«-kampagne i hele kommunen, samt at alle virksomheder - om de er medlemmer eller ej - vil være sikret af erhvervsforeningernes arbejde i samme periode.

- Det er et rigtig vigtigt signal at sende. Det er ingen hemmelighed, at vi af og til har set politikere kæmpe imod hinanden. Men man kan sagtens snakke sammen politisk, når krisen kradser, og nu er vi nødt til at stå sammen. Det her viser, at vi kan, siger formand for Business Slagelse Torben Kjerulff.

Styrtbløder Mange af hans medlemmer har det ikke underligt svært for tiden. Det være sig sko- og tøjforretninger og andre, der ikke kan holde åbent og derfor brænder inde med et varelager, mens de ingen penge tjener.

- Mange har købt varer hjem, som de skulle have solgt i forårsmånederne. De har det hårdt - og tænk at have et varelager, du brænder inde med. Det er jo nu, salget skal være, siger Torben Kjerulff, som glæder sig over, at politikerne har hørt på de ønsker, man er kommet med.

Ifølge borgmester John Dyrby Paulsen (S) gør man alt for at understøtte de aktiviteter, der er i byen. Også selv om hjælpepakken ikke lægger penge i kassen hos forretningerne direkte.

Torben Kjerulff nævner i den forbindelse, at man i alle tre købstæder har nedsat en samlet taskforce-gruppe.

- Når vi åbner igen, skal vi vide, hvad vi gør. Og jeg mener også, at politikere er på rette vej, når de taler om gavekort til hele kommunens butikker. Det er jo alfa og omega, at der kommer penge i kassen. Ellers lukker de, siger formanden med henvisning til spørgsmålet om kompensation til børnefamilier, der i stedet for at få penge tilbage for dagtilbud måske kan få et gavekort.

Den sag afklares på mandag, hvor der igen er økonomiudvalgsmøde.

Han mener desuden, at det er vigtigt som aldrig før at støtte det lokale handelsliv. Ellers dør butikkerne.

- Og nogle klarer det - andre gør ikke. Det ved vi allerede nu, men det gælder om, at så mange som muligt er med, når vi kommer på den anden side af den her krise, mener han.

