Glæde over genåbning: Butikker uden en bagindgang kan nu også åbne

- Vi skal jo sikre, at folk holder til højre. Selvfølgelig betyder det ikke, at man ikke kan gå ind i forretning, der ligger til venstre, men vi gør vores for at holde retningslinjerne, fortalte centrets marketingchef, Jane Dahl, torsdag formiddag.