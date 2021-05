Glæde: Kunstudstilling velbesøgt fra første dag trods corona-restriktioner

Tæt på indgangen til det gamle rådhus i Skælskør og forbi håndspritten ligger der i øjeblikket en lille bog med en kuglepen og håndskrevne ord som blandt andet »Fin, festlig, farverig - tillykke«.

For søndag åbnede gruppen »Det` bare damer« en varieret kunstudstilling med alt lige fra malerier til tøj- og læderdesigns under temaet »Farver, der fryder«. Og allerede første dag var flere interesserede således forbi: Først for at se udstillingen og dernæst for at lægge en hilsen i gæstebogen.