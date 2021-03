En glad indehaver af genåbnede female D`LUXE Maria Rasmussen er sikker på, at der ikke bliver flere nedlukninger af butikkerne, for det er ikke dem, der er skyld i smitten. Foto: Helge Wedel

Glade butiksejere: Nu lukker vi ikke ned igen

Tøjbutikker mærkede både et stort savn og opbakning fra kunderne, da de mandag slog dørene op efter godt to måneders mere eller mindre total nedlukning.

- Der var kø, da jeg åbnede klokken ti, hvor fire stod og ventede på at komme ind. Helt fantastisk. Siden er kunder bare kommet i en lind strøm, og de giver alle udtryk for, at de har savnet at kunne handle tøj hos mig. Savnet er i høj grad gensidigt, siger indehaver af Din Tøjmand i Havnearkaderne Jimmi Hansen. Med beliggenhed i Havnearkaderne er han endnu ikke åbnet helt rigtigt, men kun via indgang fra bagindgangen.

