Se billedserie Tomt og tavst har været indbegrebet af Cassiopeia i de seneste mange måneder. Ejer Caspier Pihlmann glæder sig til at få lov at komme i gang igen. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Glad og spændt på genåbning

Værtshuset og diskotektet Cassiopeia i Algade er et af de steder, der til maj igen må åbne - omend i stækket form. Ejer Caspier Pihlmann glæder sig men efterspørger stadig mere klare retningslinjer.

Slagelse - 26. marts 2021 kl. 07:01 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Der har ikke været meget »Mød mig på Cassiopeia« i de seneste mange måneder. Tværtimod har værtshuset og diskotektet med samme navn i Algade i Skælskør ligget øde hen uden hverken flirt, udskænkning eller musik, og »Den allersidste dans« blev danset på stedet for længe siden.

Caspier Pihlmann ejer både Cassiopeia i Skælskør og Caspier´s Bar i Haslev, hvor han også bor med sin familie. Begge steder har fået corona at føle, og dag efter dag er gået uden kunder og uden indtjening.

Virkelig dejligt - Der er en rosenrød forestilling om, at vi bare har fået penge for at holde lukket, men det er langt fra alle udgifter, vi får dækket, så det bliver virkelig dejligt at få lov at åbne igen, siger Caspiser Pihlmann.

Men selv om han glæder sig over, at han kan invitere folk indenfor på Cassiopeia igen i begyndelsen af maj, så er der stadig mange ubekendte, der gør det svært at juble ubetinget.

- Selvfølgelig er det godt at kunne få gang i min forretning igen, men jeg er også spændt. Jeg ved for eksempel ingenting om, hvor mange mennesker, jeg må lukke ind ad gangen, og hvad med nattelivet og livemusikken, som er en kæmpe del af min forretning, siger Caspier Pihlmann, der også er spændt på, hvordan han skal takle kravet om, at gæsterne har enten et coronapas eller en endnu gyldig negativ test med sig.

- I dagtimerne kommer det nok til at gå uden de store problemer, men hvis vi taler senere end klokken 22, så bliver jeg nødt til at have ekstra ressourcer at trække på, siger Caspier Pihlmann.

Hård omgang Udover det økonomiske aspekt, så har nedlukningen for Caspier Philmann også trukket hårde veksler på det personlige plan.

- Personligt har det været rigtig hårdt at leve så længe i uvished, så det er da godt at der er kommet en dato for genåbningen, selv det ikke bliver en genåbning i fuld forstand, siger Caspier Pihlmann.

- Det kan du tro, jeg er, er hans korte svar på spørgsmålet, om han er klar i Skælskør den 6. maj, hvor det igen bliver muligt at mødes på Cassiopeia.