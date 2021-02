24-årig mand dømt for blufærdighedskrænkelse. Offer er lettet efter længere tids chikane.

Gjorde det forbi med forsmået sexpartner - men så brød helvede løs

En 24-årig homoseksuel mand, der godt nok udeblev fra retten, røg forleden 30 dage i fængsel. Det skete efter et længere forløb med chikane og blufærdighedskrænkelse rettet mod en sengekammerat, som han ellers kun så i ganske få måneder.

Slagelse - 04. februar 2021

Først blev offeret mødt af en lukket dør hos politiet, men senere kom ordensmagten på andre tanker. Det skete, da en 25-årig mand fra Slagelse for alvor åbnede op og beskrev den chikane og de trusler, en forsmået sexpartner, som på intet tidspunkt var at betragte som en kæreste, havde udsat ham for.

Forleden endte et enkelt af flere mulige anklagepunkter på rettens bord, og den et år yngre mand, som offeret havde haft et få måneder langt forhold til på et tidspunkt sidste år, røg bag tremmer i 30 dage.

Den dømte blev således kendt skyldig - vel at mærke uden at være til stede i Retten i Næstved - i at have oprettet en falsk profil på det sociale medie Boyfriend.dk krydret med offerets billede, hvor han skrev alverdens slibrige detaljer og krydrede med deciderede løgnagtigheder, hvis eneste formål var at krænke den forurettede.

- Jeg blev pludselig kontaktet af alle mulige mænd, jeg ikke kendte. Han sendte også den falske profil til mit arbejde og til min nye kæreste, lyder det fra det 25-årige offer, hvis identitet er kendt af Sjællandske, men ikke ønsker sit navn i avisen. Situationen taget i betragtning.

Overtrædelsen lød på blufærdighedskrænkelse, og eftersom den dømte, der også tidligere har siddet i fængsel, ikke mødte op i retten, kunne han heller ikke bestride eller argumentere på egen hånd, da en personundersøgelse tydeligt anbefalede, at der ikke skulle være tale om en betinget straf.

Chikane og trusler Hvad den forsmåede mand imidlertid ikke blev dømt for, og ej heller var tiltalt for, er bygen af beskeder med præg af trusler og chikane, som han har leveret i kølvandet på mændenes forhold.

- Jeg fik rigtig mange svinske beskeder, da jeg gjorde det forbi og smed ham ud af mit hus. Jeg skulle kigge mig over skulderen. Måske ville han give nøglen til nogle rockere, han kendte, skrev han blandt andet også, fortæller den 25-årige mand, der forsøgte at lægge afstand til den dømte, da han ikke længere følte, at de havde noget til fælles.

Med »nøglen« henviser han til, at hans sengekammerat efter bruddet havde adgang til hans hus.

- En dag kom jeg hjem, hvor vinduerne stod på vid gab. Mine indekatte var hoppet ud, men jeg kunne jo ikke bevise, at det var ham, der havde gjort det. Men jeg ved, at det var ham, siger manden, der har måttet lægge øren til alverdens slibrigheder og altså grove løgne om sig selv. Udbredt til en bred kreds af særligt homoseksuelle mænd.

- Der er for eksempel blevet sagt om mig ude i byen, at hvis man ønsker et hurtigt knald, så er det hos mig. Det blev virkelig grænseoverskridende, fortæller han og beskriver også, hvordan nøgenbilleder af ham blev spredt på de sociale medier, ligesom den falske profil blev brugt til at skabe splid i det forhold, han nu er i med en anden mand.

Sågar er der blevet set skævt til ham på arbejdspladsen.

Ikke en fin fyr Han er i dag lettet og glad for, at den i dag 24-årige mand er blevet dømt.

I øvrigt har han skiftet låsen, ligesom han har købt en ny cykel.

- Den, jeg havde, fik skåret bremsekablerne over, uden jeg vidste det. Det er også noget, han stod for, siger offeret, der tilmed har fået en skriftlig advarsel på sit arbejde.

- Men det er for noget, jeg ikke har gjort. Og det er her, jeg bliver vred. Han har sendt alt muligt, og han er bedøvende ligeglad med, hvordan andre mennesker har det. Bare det, at han er smittet med HIV, men ikke siger noget til nogen af de partnere, han har - heller ikke til mig - siger noget om ham, siger den forurettede, der i øvrigt undrer sig over politiets ageren i sagen.

- Jeg måtte virkelig holde dem i ørerne, fordi de først ikke mente, at der var nok til en sag. Pludselig ville de dog meget gerne have alt materiale, jeg havde, siger han.