Besøg hos virksomheder i forbindelse med introforløbet skal være med til at give de studerende på Sjællands Erhvervsakademi »Zealand« i Slagelse en så god studiestart som muligt.

Send til din ven. X Artiklen: Giver meget: Studerende starter skoleåret med virksomhedsbesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Giver meget: Studerende starter skoleåret med virksomhedsbesøg

Introforløb er ikke kun lig med sociale aktiviteter. Det mener man på Sjællands Erhvervsakademi »Zealand« i Slagelse, hvor de studerende starter skoleåret med virksomhedsbesøg.

Slagelse - 02. september 2021 kl. 12:32 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Når 180 studerende fordelt på fem tekniske og tre merkantile uddannelser både denne og næste uge har introforløb på Sjællands Erhvervsakademi »Zealand« i Slagelse er fokus på at give de studerende en så god studiestart som muligt.

Det indebærer - foruden flere sociale aktiviterer, der endelig kan lade sig gøre på grund af ophøret af corona-restriktioner - også besøg hos virksomheder. Kun få dage efter studiestart.

Ifølge akademichef Vibeke Toft Müller er idéen, at de studerende skal få et hurtigt indblik i, hvad de kan forvente at komme ud og arbejde med. Noget, der samtidig giver den enkelte studerende en bedre fornemmelse af, om vedkommende har valgt den rigtige uddannelse.

- Det er ikke altid, at de studerende har gjort sig det helt klart, hvad det er, uddannelsen åbner af muligheder, og hvad de derfor ender med at kunne arbejde med. Nogle gange kan der være andre kriterier i spil for, hvorfor man vælger en uddannelse, forklarer hun og peger blandt andet på, at studerende kan vælge uddannelse ud fra for eksempel lokalitet, interesser eller ren og skær mavefornemmelse.

Giver noget begge veje - Jeg håber selvfølgelig ikke, at de kommer ud på virksomhedsbesøgene og opdager, at de har valgt helt forkert. Forhåbentlig bliver de endnu gladere for deres studievalg og kan se, at der er en sammenhæng imellem det, som de lærer, og det, de skal ud og arbejde med, forklarer Vibeke Toft Müller. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge akademichef Vibeke Toft Müller er idéen, at de studerende skal få et hurtigt indblik i, hvad de kan forvente at komme ud og arbejde med. Foto: Fleur Sativa

Virksomhedsbesøgene startede allerede som en del af erhvervsakademiets introforløb i 2019. Sidste år under coronapandemien kunne de studerende dog ikke få lov til at komme på besøg ude. Her blev løsningen derfor, at enkelte virksomheder stillede op på skolen og fortalte om arbejdet. Altså i stedet for at vise det frem.

- Det giver bare rigtig meget til de studerende, at de kommer fysisk ud, ser rammerne og snakker med de ansatte, fortæller akademichefen og peger på, at de tidlige virksomhedsbesøg allerede i introdagene ikke kun er gavnlige for de studerende - de er også gavnlige for virksomhederne.

- Når man har været på sådan et virksomhedsbesøg bliver der jo skabt en kontakt, og så kan det være, at de studerende kan blive ansat i et studiejob, fortæller Vibeke Toft Müller.