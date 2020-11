Gik med rollator i vejkanten: Torpederet af kvinde

Kvinden sad forleden tiltalt for uagtsom legemsbeskadigelse efter straffelovens paragraf 249 samt overtrædelse af færdselslovens paragraf 118, idet forurettede med rollator pådrog sig et brud på lårbenet.

Kvinden blev teoretisk set frakendt førerretten ved retsmødet i sidste uge, men hun får lov at beholde kørekortet, såfremt hun inden for de næste tre år ikke kommer ud for lignende uheld og forseelser, der kan koste en frakendelse. For så ryger kortet, lyder det i dommen.