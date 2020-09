Artiklen: Gik grassat over ikke at kunne hæve penge

Gik grassat over ikke at kunne hæve penge

En mandag morgen i januar 2019 gik en i dag 50-årig mand bersærk foran Sydbank på Schweizerpladsen i Slagelse. Hans arrigskab resulterede i en hæveautomat med knust skærm, en smadret dørtelefon plus en indgangsdør, der i den grad havde brug for en kærlig hånd efterfølgende.

Sidstnævnte forhold blev manden dog ikke kendt skyldig i, da han mandag gæstede Retten i Næstved. Her blev han kendt skyldig i hærværk af betydeligt omfang samt vold mod en offentligt ansat - det vil sige en betjent - men altså ikke for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde.