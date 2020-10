Giganthandel på plads i købstad

- Det er en signaturejendom. Prøv lige at se på den, siger Anders Herbo.

Han har taget turen fra Frederiksberg i København for at tage del i den officielle overdragelse af ikke mindre end 16 ejendomme i Skælskør. En overdragelse der finder sted netop foran Dampmøllen.

Og efterårssolen sætter da også trumf på med sine gavmilde stråler, der denne formiddag får Dampmøllen til at lyse ekstra op på havnen.

- Vi har vist begge to en rigtig god mavefornemmelse ved handlen, har vi ikke, spørger Anders Herbo retorisk Peter Nielsen, der nikker.

Hvor mange penge den ene har givet og den andet modtaget for de i alt 63 boliglejemål og 16 erhvervslejemål forbliver en hemmelighed mellem de to herrer og mægler EDC Erhverv Poul Erik Bech, Slagelse.

- Jeg hørte om salget via en i mit netværk, og siden har jeg været i Skælskør fire-fem gange i forbindelse med købet. Man bliver i så godt humør af at komme til Skælskør, fortæller Anders Herbo.

Via Herbo Administration ejer han bygninger flere steder i landet - herunder blandt andet i Dianalund, hvor det tidligere Dianalund Nervesanatorium under Herbo Administration er ved at blive forvandlet til 70 lejligheder.