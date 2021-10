? Borgerne i Slagelse Kommune kan fortsat drikke et glas vand fra hanen uden at være bekymrede, siger udvalgsformand Jørgen Grüner (SF), selv om der er fundet giftrester.Foto: Thomas Olsen

Giftrester fundet i drikkevandsboringer

Siden 2016 er der fundet rester af gift i 35 procent af drikkevandsboringerne i Slagelse Kommune, viser ny opgørelse. – Det er »fortidens synder«, vi ser - og vi er i fuld gang med at inddæmme problemerne, siger udvalgsformand Jørgen Grüner (SF).

Slagelse - 06. oktober 2021 kl. 12:11 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Rent drikkevand direkte fra undergrunden er en unik ressource, som danskerne har nydt godt af i generationer. Desværre er det truet af sprøjtegift, og i de senere år har næsten alle kommuner fundet rester af gift i vandværkernes drikkevandsboringer. Og her er Slagelse Kommune ingen undtagelse. Det skriver Danmarks Naturfredningsforening (DN) i en udsendt pressemeddelelse.

I perioden 2016 til september 2021 har vandværkerne undersøgt 101 aktive drikkevandsboringer i kommunen. Her er fundet sprøjtegiftrester i 35 af boringerne svarende til 35 procent - heraf otte over grænseværdien.

Det viser en ny opgørelse, som Danmarks Naturfredningsforening har foretaget på baggrund af et helt nyt udtræk fra GEUS-databasen Jupiter, hvor vandværkernes laboratorier løbende indberetter deres målinger af det grundvand, der anvendes til drikkevand.

»Fortidens synder« Formand for Slagelse Kommunes miljø-, plan- og landdistriktsudvalg, Jørgen Grüner (SF), er ikke overrasket over tallene:

- Nej, det er ikke nyt, og vi har for længst sat ind med flere tiltag, siger han tirsdag til Sjællandske.

Ifølge udvalgsformanden er det »fortidens synder«, der nu viser sig.

- De fleste af de stoffer, vi ser, er jo stoffer, som er forbudte i dag. Men det tager naturligvis nogle år, før de når grundvandet, siger han.

Slagelse Kommune har i længere tid gjort en stor indsats for at overtage jorder, som ligger lige over eller tæt på kommunens mange grundvandsboringer.

- Det er lykkedes flere steder, og her laver vi så typisk områderne om til skov i stedet, siger Jørgen Grüner.

Han erkender, at det er en langvarig proces, og at man også i de kommende år kan forvente at finde flere giftrester i grundvandet, da det - som tidligere nævnt - kan tage mange år, før de når grundvandet.

- Aktuelt slås vi også med den store PFOS-forurening fra Korsør. Her vidste man ikke, at det ville blive et stort problem, men heldigvis er det ikke sket tæt på en vandboring, forklarer udvalgsformanden.

Kedeligt rekordår Det nye udtræk viser samtidig, at der aldrig før er fundet så mange giftrester i de danske vandværkers drikkevandsboringer som i år.

Fra 1. januar til 6. september 2021 er der indberettet 1.355 analyser fra aktive drikkevandsboringer rundt om i landet. De indberettede målinger fra årets første otte måneder bekræfter herved, at 2021 vil slå rekord i flest aktive drikkevandsboringer med pesticidfund.

I alt er der konstateret pesticidfund i 63 procent af målingerne fra i år, og i 14 procent. af prøverne er grænseværdien overskredet. Det vækker bekymring i Danmarks Naturfredningsforening:

- De her tal er alarmerende læsning. De understreger endnu en gang behovet for politisk handling. Heldigvis ligger en af løsningerne lige for. Vi skal beskytte de områder, hvorunder vores grundvand dannes, så vi ikke anvender pesticider her. De jorde kan så enten omlægges til økologisk jordbrug eller til natur. Vi er nødt til at bremse tilgangen af stoffer til jorden, som på sigt kan havne i vores drikkevand, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Unik ressource ved at forsvinde Når vandværkerne finder giftrester i drikkevandsboringerne, bliver der målt, hvor meget gift der er i vandet. Hvis mængden af gift overstiger grænseværdien, er vandet uegnet som drikkevand og ender derfor ikke i vores vandhaner, medmindre vandværkerne er tvunget til at fortynde det forurenede drikkevand.

Men hvis der fortsat bliver fundet mere gift i drikkevandsboringerne, risikerer vi at mindste en helt unik ressource, forklarer Maria Reumert Gjerding:

- Vi ser ind i en fremtid, hvor vi ikke længere kan levere rent drikkevand til alle danskere, uden at det kemisk skal renses, før det sendes ud i vandhanen. Det er en helt unik dansk ressource, vi er i gang med at sætte over styr. Det må ikke ske. Det burde også være indlysende, at man selvfølgelig ikke anvender gift lige oven på vores grundvand, siger hun.

Udvalgsformand Jørgen Grûner er helt enig:

- Det er blandt andet derfor, vi arbejder på at overtage så meget jord, vi kan, omkring de store vandboringer, fastslår han.