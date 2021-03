Giftekspert har aldrig før hørt om så store mængder af det forbudte giftstof PFOS, som en prøvetager her fisker op fra grøftens mudder den 12. februar. Pøven viser et PFOS-indhold på helt enorme 6.100.000 nanogram per liter. Giftalarmen lød kort før jul, da der i vandet til Storebælt fra Korsør Renseanlæg blev fundet »blot« 975 nanogram pr. liter. Foto: Helge Wedel

Giftforurening så ekstrem at den skal graves væk

Giftspecialisten Philippe Grandjean har aldrig før hørt om så store mængder af det forbudte giftstof PFOS, som nye målinger har afsløret i og ved et udløb til Korsør Nor fra brandskolen. Han advarer om at lade kvæg græsse i området, som det har gjort i mange år. Giften i grøften graves væk om et par uger.

70.000 nanogram PFOS pr. liter i vand er kaldt for ekstremt højt af Steffen Boye-Hansen, der er indehaver af af det lokale rensefirma H2O Nordic i Slagelse med mange års erfaring i at rense vand forurenet med det forbudte giftstof PFOS, der frem til 2011 blev brugt i brandskum.

