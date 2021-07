Se billedserie Trods omfattende oprensning tilbage i marts rummer engområdet med giftgrøften og bunden ud for i Korsør Nor fortsat store mængder PFOS-gift. Senest bekræftet af græsprøver fra maj og juni. Indtil formentlig efteråret og en politisk beslutning får giften lov til at vandre frit i området - både til græs og det nærliggende Korsør Nor. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Gift i jord kan frit sprede sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Gift i jord kan frit sprede sig

Trods omfattende oprensning af giftgrøften i midten af marts viser græsprøver fra juni og maj fortsat PFOS-indhold. Giften får lov at vandre frit frem til formentlig efteråret, hvor politikerne skal beslutte, hvad der skal ske

Slagelse - 01. juli 2021 kl. 06:20 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Får Korsør en giftgrund i skikkelse af engen med giftgrøften neden for Korsør Brandskole med adgang forbudt og hegn omkring?

Svaret er endnu ikke givet, men Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at engen ikke i fremtiden bruges til afgræsning for dyr, fordi græsprøver taget længe efter oprensningen af giftgrøften midt i marts viser indhold af PFOS-giften. Græsprøverne er taget den 19. maj og den 10. juni, oplyser enhedschef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen. Det højeste indhold af PFOS er på 165 nanogram per gram græs. Altså 16.500 nanogram PFOS for et kilo græs. Fødevarestyrelsen advarer også borgere om at plukke blade fra planter på engen, hvis det er til brug i salat, der skal spises.

Trods oprensningen af grøften indeholder den fortsat store mængder PFOS. Det er da også græs fra den våde del af engen nær grøften, der har størst indhold af PFOS.

Grøftens mudder/jord havde før rensning 6.100.000 nanogram PFOS pr. liter. Efter oprensning var giftindholdet faldet til 2.700.000 nanogram, så det er derfor ikke særlig overraskende, at græs i nærheden når op på de nævnte 16.500 nanogram PFOS for et kilo græs.

Hvad kan/skal gøres? Sjællandske har spurgt afdelingsleder i kommunens miljøafdeling Jette Jungsberg, hvad der skal ske med det stærkt PFOS-forurenede område ved giftgrøften.

- Vi afventer rapporten fra virksomheden NIRAS. Dels vil forureningen være kortlagt, og dels vil de som eksperter i jordforurening give os anbefalinger til, hvad der kan gøres, siger Jette Jungsberg. Rapporten ventes færdig i slutningen af juli eller starten af august.

Jurister på arbejde Afdelingslederen tilføjer, at jurister skal sendes på arbejde for at afgøre, om kommunen med den gældende miljølovgivning har påbudshjemmel til at bede brandskolen om at rydde op efter den omfattende PFOS-forurening ud fra det gældende princip om, at »forureneren betaler«.

- Jeg er i tvivl om påbudshjemlen, fordi der er tale om en gammel forurening med et stof, der dengang ikke var ulovligt, siger Jette Jungsberg. Hun medgiver, at det under alle omstændigheder er borgerne i kommunen, der får regningen, fordi brandskolen er kommunal.

Op til valget I sidste ende bliver det politikerne, der skal beslutte, hvad der skal og kan gøres ved den omfattende PFOS-forurening.

Efter alt at dømme først til efteråret og lige op til det kommende kommunalvalg i november.

Giften kan vandre Indtil da kan PFOS fra giftgrøften vandre frit rundt til både græs på engen, vand og bunden i Korsør Nor, hvor der tre steder i lige linje ca. 100 meter ud fra grøften er målt 10.000, 3000 og 790 nanogram pr. liter tørstof.

I en liter drikkevand tillades højest to nanogram af den sundhedsskadelige PFOS-gift.