Ghettoplanen fra Christiansborg gør formanden for Bolig Korsør »mere end bekymret«. Umuligt at komme ned på 40 procent almene familieboliger i Motalavej-kvarteret, mener han.

Send til din ven. X Artiklen: Ghettoplan truer boligområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ghettoplan truer boligområde

Slagelse - 11. maj 2018 kl. 08:51 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et folketingsflertals nyligt vedtagede ghettoplan rammer ganske forskelligt.

Mens den i visse områder ikke får så stor betydning, kan den i yderste konsekvens betyde, at endnu flere af boligblokkene i Motalavej-kvarteret i Korsør skal rives ned.

Formanden for Bolig Korsør, Ebbe Jens Ahl- gren, er stærkt bekymret for, hvordan boligområdet skal leve op til de nye krav. Ikke mindst kravet om at højst 40 procent af boligerne i en ghetto må være almene familieboliger.

- Jeg er mere end bekymret. Det vil betyde, at vi skal fjerne 60 procent af dem i Motalavej-kvarteret, for vi har ikke andet, og vi kan ikke lave andels- eller ejerboliger her. De vil ikke kunne sælges. Jeg tror simpelthen ikke på det, og hvor skal folk bo, spørger Ebbe Jens Ahlgren.

Hvis Motalavej-området skal ned på 40 procent almene familieboliger, vil det være omkring 400 boliger, der skal fjernes, sandsynligvis ved simpel nedrivning.

- Nu slikker vi lige sårene, og så har vi et halvt år til at komme med en plan, men jeg kan ikke sige, hvad den vil indeholde. Det bliver en stor opgave at løse. Vi kan ikke lave andels- eller ejerboliger her. Der er ikke kø efter boliger i Korsør som i Aarhus og København, fastslår boligselskabets formand.

Direktør for Fællesorganisationens Boligforening (FOB) i Slagelse, Flemming Stenhøj Andersen, er anderledes optimistisk, fordi FOB i forvejen har en helhedsplan for Ringparken, der opererer med forskellige ejerformer.

- Vores plan skal skrues til, så den lever op til de nye krav, men alt andet lige har vi et fantastisk fortrin frem for dem, der ikke har en helhedsplan, konstaterer Flemming Stenhøj Andersen.