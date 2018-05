Helhedsplanen for Ringparken kan godt forenes med kravene i ghettoplanen, vurderer Fællesorganisationens Boligforening. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Ghettoplan rammer meget forskelligt

Slagelse - 09. maj 2018 kl. 17:03 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nye ghettoplan fra Christiansborg, som regeringen har fået opbakning til fra alle partier minus Det Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten, rammer vidt forskelligt i Slagelse Kommunes to boligområder på ghettolisten. Hos Fællesorganisationens Boligforening (FOB) i Slagelse er direktør Flemming Stenhøj Andersen både positiv og fortrøstningsfuld, mens formand for Bolig Korsør, Ebbe Jens Ahlgren, foreløbig ikke aner, hvordan Motalavej-området skal kunne leve op til et nyt krav om, at kun 40 procent af boligerne i kvarteret må være almene familieboliger.

FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen vurderer ikke, at det bliver noget stort problem at tilrette den helhedsplan, der allerede er lavet for Ringparken i Slagelse, så den lever op til landspolitikernes ønsker.

- Jeg er meget positiv. Jeg ser det som en mulighed for, at den vision, vi har for Ringparken, kan blive ført ud i livet, lyder det fra FOB-direktøren.

Planen for Ringparken opererer ikke med at fjerne hele boligblokke men med at bearbejde dem, så der også bliver boliger helt ned til halvandet og ét plan med blandede ejerformer i fremtiden.

Ebbe Jens Ahlgren, der er formand for Bolig Korsør, har det ganske anderledes med planen:

- Jeg er mere end bekymret omkring de 40 procent almene familieboliger. Det vil betyde, at vi skal fjerne 60 procent af dem i Motalavej-kvarteret, for vi har ikke andet, og vi kan ikke lave andels- eller ejerboliger her. De vil ikke kunne sælges. Jeg tror simpelthen ikke på det, siger Ebbe Jens Ahlgren.

Hvis Motalavej-området skal ned på 40 procent almene familieboliger, vil det være omkring 400 boliger, der skal fjernes, sandsynligvis ved simpel nedrivning.

- Nu slikker vi lige sårene, og så har vi et halvt år til at komme med en plan, men jeg kan ikke sige, hvad den vil indeholde, siger Ebbe Jens Ahlgren.