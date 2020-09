Ringparken ramt af coronavirus.

Ghetto ramt af corona: Plakater på fem sprog sættes nu op

I Ringparken i Slagelse er der konstateret smittetilfælde med coronavirus. Boligselskabet FOB vil nu hænge Sundhedsstyrelsens retningslinjer op oversat til i alt fem sprog, ligesom rengøring øges.

Slagelse - 24. september 2020 kl. 15:50 Af Fleur Sativa

Sprit af, hold afstand. Og noget med mundbind. Der er efterhånden mange retningslinjer at forholde sig til, når det kommer til coronavirus. Og nu bliver de alle printet ud og oversat til fem forskellige sprog i Ringparken i Slagelse.

Det sker, efter der er konstateret smittetilfælde med coronavirus i boligområdet, der er på regeringens ghettoliste.

Oversættelsen af Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal derfor gøre det nemmere for beboerne at tage de nødvendige forholdsregler, der skal være med til at inddæmme smittespredningen. Men præcis, hvor mange smittede der er i boligområdet, vides ikke.

Det oplyser Fællesorganisationens Boligforening (FOB), der ejer lejlighederne og har taget initiativ til at sætte plakaterne op, til Sjællandske.

Kan være én eller fem - Vi har fået at vide, at der er smittede i Ringparken. Og det er det, vi reagerer på. Men om det er én eller fem, det ved vi simpelthen ikke, forklarer Elsebeth Ditlevsen, der er økonomi- og administrationschef i FOB.

Ifølge Elsebeth Ditlevsen er Ringparken ikke særligt udsat i forhold til andre områder i Slagelse Kommune, hvor smittetrykket i disse dage stiger. For eksempel har flere skoler måtte sende elever og personale hjem på grund af smittetilfælde.

Senest gjaldt det Slagelse Privatskole, som ligger cirka to kilometer fra Ringparken, og hvor der primært går muslimske elever. Her er indtil videre to lærere og to elever testet positive for coronavirus.

Skruer op for rengøring Selv om FOB ikke vurderer, at Ringparken er særligt udsat for smitte, vil boligselskabet imidlertid også sætte ind med ekstra rengøring i området. Her vil fokus være på berøringsflader i opgange og i vaskerum - samme steder, som plakaterne vil hænge.

"Alle de tiltag, vi nu tager, gør vi ene og alene for at beskytte vores beboere mod corona."

Rengøringen øges således fra én gang om ugen til tre gange om ugen, oplyser Elsebeth Ditlevsen. Det vil foregå mandag, onsdag og fredag, og rengøringen vil varetages af FOB's faste rengøringsselskab.

Om rengøringen er nok til at inddæmme smittespredningen, er imidlertid usikkert, da coronavirus kan leve i op til tre døgn på kontaktflader, viser forskning.

- Men det er den vurdering, man har taget, forklarer Elsebeth Ditlevsen og opfordrer borgerne til at læse plakaterne og gøre sit for at begrænse smittespredningen.

Frivillige hjælper til Flere af FOB's indsatser sker desuden i samarbejde med Foreningen Ringparken, hvor frivillige vil supplere den øvrige rengøring med blandt andet afspritning og rengøring af legepladser i boligområdet. Et tiltag, der opstod allerede i foråret, men som nu igangsættes på ny.

FOB har desuden lukket ned for alle aktiviteter i Ringparken, herunder beboerhuset Nordhuset, som vil være lukket ned nu og indtil videre 14 dage frem, oplyser boligselskabet.

Dermed mister beboerne de fælles aktiviteter, de plejer at samles om.

- Men vi nedsætter smitterisikoen, og det er det vigtige. Alle de tiltag, vi nu tager, gør vi ene og alene for at beskytte vores beboere mod corona, slår Elsebeth Ditlevsen fast.

Ifølge Statens Serum Institut har Slagelse Kommune haft 51 smittede per 100.000 indbyggere i perioden fra 17. til 23. december. Den seneste uge alene er 40 bekræftet smittet.