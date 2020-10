Gevær til én krone efter et døgn i kø

Se billedserie Så er der givet håndslag på den handel. et Huglu Ventus-gevær til en pris af én krone. Foto: Solveig Hansen

Slagelse - 22. oktober 2020 kl. 18:18 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen

Slagelse: Engang i en bedaget julekalender kunne man få halvanden dameskrå, en lille pakke vat, en gammel gulerod og meget andet for én krone. Torsdag formiddag var det i stedet en tweedjakke, et muflonsæt og et gevær, man hver især kunne få for blot en enkelt dansk krone.

Et vaskeægte scoop for en vaskeægte jæger - og dem er der tilsyneladende mange af i Slagelse og omegn.

Den mest ihærdige af dem var taget helt fra Holland for at få fat i Huglu Ventus-geværet til en normalpris på hele 7.299 kroner.

Det er dog en sandhed med modifikationer, for Wout Kennis kom til Danmark allerede i 1997 for at slå følgeskab med sin allerede på det tidspunkt danske kone - og »først« onsdag morgen kvart i ti slog han sig sammen med sin søn, Morten Kennis, ned foran indgangen i gården til JagtAgenten på Smedegade 79.

Døren var nemlig låst - og det med god grund.

Butikken JagtAgenten slog nemlig først dørene op på sin første åbningsdag torsdag den 22. oktober klokken 10 - altså mere end et døgn senere, end Wout Kennis og søn slog sig ned foran butikken - naturligvis klædt i varmt outdoortøj og varme soveposer inden for rækkevidde i bilen til senere brug.

- Engang som 14-årig lå jeg også i kø natten over for at få fat i et lille sort/hvid Phillips-fjernsyn, fortæller Wout Kennis, da han sammen med en håndfuld andre jagtglade mænd er ved at kunne se en ende på deres tålmodige venten.

- Jeg har allerede to derhjemme (jagtgeværer, red), men det her tilbud var umuligt ikke at gå efter, siger Wout Kennis, der da også som den første kunde blev lukket ind i butikken, hvor Peter Olsen, der er ejer af Jagtbutikken tog godt imod.

- Det er vel halvandets års tid siden, at jeg begyndte at mærke, at nu er det nu i forhold til at starte for mig selv. siger Peter Olsen, der selv har haft jagt inde på livet siden barnsben.

- Jeg har et billede, hvor jeg som treårig står sammen med min far, hvor vi lige har været på jagt, og i dag er jeg 52. Jagt fylder alt, og i mange år har jagt både været mit arbejde og min hobby, siger Peter Olsen.

Mange i Slagelse og omegn med interesse for jagt, fiskeri og outdoor vil allerede kende Peter Olsen fra hans ti år som ansat i det tidligere Jagt- og Fiskerihuset på Sorøvej.

I de seneste år har Peter Olsen derimod været konsulent for firmaet Guntex, der er inde for samme branche.

Ved et tilfælde opsagde den tidligere lejer, Klunsbar, sit lejemål ved rundkørslen (Smedegade, Holbækvej og Sorøvej), kort efter, at Peter Olsen havde spurgt sin ven, Dines Bagenkop, om han kendte til et ledigt og godt beliggende lejemål i Slagelse.

Og som ejer af bygningen, blev svaret fra Dines Bagenkop derfor et ja, og JagtAgenten var et stort skridt nærmere sin åbning.

- Nu er der vel ramme-garanti, lyder det fra Wout Kennis, da Peter Olsen giver ham geværet i hånden, og Wout Kennis krediterer med betaling af en hel krone.

- Jeg skal bruge det på lørdag, så jeg håber da at få ram på noget, siger Wout Kennis, der oven på sin lange venten under åben himmel gennem et døgn og sit knaldgode køb, nyder en Emperor Brown Ale i butikken, som er JagtAgentens helt egen fadøl.

Også tweedjakken fra Laksen, muflonsættet fra Deerhunter, skoene fra Blundstone og Härkilajakken - alle til en pris af blot én krone - bliver afsat i løbet af de første minutter af åbningsfesten.

Egentlig ville flere gerne have haft fat i geværet, men med kun ét til den attraktive pris, var den sag afgjort allerede onsdag morgen, hvor Wout Kennis var først til mølle.

- Vi har alt inden for udstyr til jagt, fiskeri og outdoor - blandt andet det bæredygtige mærke Jack Wolfskin og det luksuriøse mærke Laksen, fortæller Peter Olsen, der også forventer at være klar med en hjemmeside inden jul.

Åbningsfesten i JagtAgenten fortsætter både fredag og lørdag med masser af gode tilbud.