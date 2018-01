Hammerspil er et af de spil, som indgår i projektet, som projektleder Lars Hazelton (med hatten) nu skal demonstrere i kommuner landet over. På billedet spiller han med erhvervssalgskonsulent Frederik R. Jensen fra Volkswagen Slagelse, forstander Finn Berggren og viceforstander Lars Mogensen fra Gerlev Idrætshøjskole. I baggrunden den bil, delvist sponseret af Volkswagen Slagelse, som Lars Hazelton skal køre rundt til kommuner i landet i. Foto: Arne Svendsen

Gerlev skal give udviklingshæmmede bedre liv via leg

Slagelse - 17. januar 2018 Af Arne Svendsen

På Gerlev Idrætshøjskole og Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Legepark), har man mange jern i ilden.

Det nyeste projekt hedder HandiLeg, og er en metode man har udviklet, som er særligt målrettet udviklingshæmmede.

- Vi startede for seks-syv år siden med det på Filadeifia i Dianalund, hvor vi kørte nogle forløb med at tilbyde lege, som de ansatte kan lege med de udviklingshæmmede. Det skete med støtte fra TrygFonden i regionen. Efterfølgende har vi nu fået godt tre millioner kroner fra TrygFonden på landsplan til at udbrede det yderligere, fortæller forstander på Gerlev Idrætshøjskole, Finn Berggren.

Der videre siger, at projektet kan blive et gennembrud for Gerlev indenfor tilbud til voksende gruppe af mentalt handicappede.

Seks danske kommuner fordelt på fem regioner skal deltage i projektet, som vil påvise, at HandiLeg har et stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale, professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde.

Erfaringerne skal efterfølgende udbredes til yderligere kommuner.

Det er seniorkonsulent Lars Hazelton fra Gerlev Center for Leg & Bevægelse, der vil være den daglige drivkraft i projektet, og skal køre rundt til kommunerne og instruere de ansatte.

HandiLeg kan fremme fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshæmning på bosteder, i institutioner, på værksteder og i aktivitetscentre.

- Gennem legen bliver man netop rørt i mere end én forstand. Ikke alene udfordres man kropsligt, men som gruppe får man sociale oplevelser, der rækker ud over selve aktiviteten. Hermed er legen med til at løsne op for sociale problemstillinger - ikke mindst følelsen af ensomhed og isolation, fortæller Lars Hazelton.