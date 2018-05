Se billedserie Modtager af »gerlev prisen 2018« Bjarne Ibsen. Foto: Niklas Asp Nielsen

»Gerlev-prisen« til ildsjæl: Vil have udsatte med i idrætten

Slagelse - 05. maj 2018 kl. 19:30 Af Niklas Asp Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en festdag på Gerlev Idrætshøjskole lørdag, hvor fællesskabet blev hyldet, og to helt specielle priser blev uddelt.

Den første var »Gerlev-Prisen«, som er blevet uddelt hvert år siden 1978, hvor Gerlev-Prisen blev stiftet i anledning af Gerlev Idrætshøjskoles 40 års jubilæum.

»Gerlev Prisen 2018« og de 15.000 kroner gik til Bjarne Ibsen, professor og centerleder af Center for »Idræt, Sundhed og Civil Samfund« på Syddansk Universitet.

Bjarne Ibsen tog stolt imod prisen og fortalte, at han vil bruge de 15.000 kroner til at afholde et møde på Gerlev, hvor det skal diskuteres, hvordan man kan få flere udsatte mennesker med i idrætten - og til det lægger han selv yderligere 15.000 kroner oveni.

I begrundelsen for prisen understregede forstander på Gerlev Idrætshøjskole, Finn Berggren, at formålet med Gerlev Prisen i usædvanlig grad var et billede af prismodtageren.

I formålet for Gerlev Prisen lyder det blandt andet, at prisen gives til en person, der har skabt fornyelse i synet på idrættens kulturelle placering og muligheder.

Begge dele er sigende for Bjarne Ibsen, lød det fra Finn Berggren, og han uddybede.

- Bjarne Ibsen har altid været den kritiske røst over for såvel idrætsorganisationernes selvopfattelse og over for idrættens selvbillede af, at den idrætsorganisationen kan klare "næsten" alle samfunds-problemer, sagde Finn Beggren blandt andet fra talerstolen.

Yderligere blev »Jørn møllers legepris« uddelt i forbindelse med Gerlevs 80-års fødselsdag, og de to prismodtagere var Lektor, PhD. Jens-Ole Jensen, VIA University College, Videncenter for børn og unges kultur og

Højskolelærer og ekstern lector, Martin Sækmose Lykkegaard, Gerlev Idrætshøjskole og SDU.

- Der har været mange kandidater på banen og valget har været vanskeligt. Faktisk så vanskeligt, at vi har været nødsaget til at dele prisen mellem to personer, der er ret så forskellige men alligevel supplerer hinanden, lød det til prisuddelingen.