Gennemtævet med bat efter venne-anmodning på Snapchat

Den 25-årige mand, der blev slået ned og tæsket, ligger fortsat indlagt på Slagelse Sygehus. Det skete her ved omfartsvejen.

Slagelse - 18. september 2020 kl. 20:00

En 25-årig mand fra Slagelse blev onsdag aften gennemtævet i sin lastbil af en jævnaldrende, efter at de to havde aftalt at mødes på en rasteplads ved omfartsvejen i Slagelses vestby.

Ifølge offeret, en 25-årig mand fra Slagelse, var der intet, der tydede på, at modparten ville ty til vold.

- Jeg kom kørende i lastbilen og forventede, at det var arbejdsrelateret, at vi skulle mødes, lyder det fra den forurettede, der nu ligger på Slagelse Sygehus med hjernerystelse samt beskadiget øje og hornhinde i en grad, så han frygter at miste synet på det ene øje.

- Jeg var knockoutet efter første hug, siger den 25-årige, der blev overfaldet med et aluminiumsbat.

Ønskede at være ven på socialt medie

Politiet bekræfter anmeldelse om vold onsdag aften klokken 22.17 og søger i den forbindelse vidner.

De er samtidig bekendt med identiteten på gerningsmanden. Ordensmagten skal bare have fat på ham nu.

Politiet ønsker ikke at komme ind på de nærmere omstændigheder. Ifølge offeret, der lå forslået tilbage efter overfaldet, beror volden dog på, at han for tre måneder siden ansøgte om at blive ven med voldsmanden på Snapchat.

- Jeg kender ham jo, og vi har gået i skole sammen, siger den 25-årige.

Han ønsker imidlertid ikke at stå frem med hverken navn eller billede.

- Men at man bliver slået ned og tæsket, fordi man sender en anmodning på Snapchat. Hvad er det snart for noget, der foregår, spørger han retorisk og fortsætter:

- Og nu risikerer jeg at miste synet. Det gør mig vred, siger han.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.