Carsten Nissen, direktør hos Inventarland, gør klar til sin retræte. To ledende medarbejdere, Mikkel Andersen og Line Johansson, har købt sig ind som partnere. Førstnævnte vil dog stadig sidde i direktørstolen. Indtil videre i hvert fald.

Generationsskifte på vej i møbelmekka

Slagelse - 14. maj 2018 kl. 09:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter 36 år med Carsten Nissen ved roret i Inventarland er et generationsskifte på vej.

Mikkel Andersen og Line Johansson, to ledende medarbejdere, har købt sig ind som partnere og udgør fremadrettet direktionen i Inventarland. Vel at mærke sammen med Carsten Nissen indtil videre. Introduktionen af de to nye partnere i Inventarland betyder nemlig ikke, at Carsten Nissen trækker sig helt tilbage fra virksomheden. Han vil forsat være administrerende direktør og vil også fremadrettet fokusere på at udvikle nye produkter til virksomhedens sortiment.

- Fremover tager jeg mig af produktudvikling, der har været min interesse i en årrække. Så længe jeg kan finde på nye tiltag, og vores kunder er glade for resultatet, så giver det mening for mig at fortsætte, fortæller Carsten Nissen.

I det daglige vil en stor del af driften af virksomheden imidlertid blive overdraget til Mikkel Andersen og Line Johansson. Mikkel Andersen, der i forvejen er salgsdirektør i virksomheden, bliver ansvarlig for virksomhedens fremadrettede salgsstrategi, mens Line Johannson, som indtil nu har været kundeservice- og marketingchef, udnævnes til driftsdirektør og får ansvaret for den interne drift og personaleforhold.

- Jeg er mægtig stolt af mine medarbejdere, hvoraf mange har været her i mange år. Samtidig har vi kunnet tiltrække en række unge og dygtige medarbejdere i alle grene af forretningen, for eksempel Line og Mikkel. På den måde kan jeg være sikker på, at Inventarlands kunder i fremtiden også kan forvente god service og gode produkter, og dermed håber jeg også, at kunderne vil videregive den tillid, de har vist mig igennem mange år, fortæller Carsten Nissen.

Inventarland, som er et aktieselskab, leverer kontormøbler til små og mellemstore virksomheder og er endvidere stærke i entreprenørbranchen. Man leverer inventar til klinikker, sundhedscentre, haller såvel som til flere detailkæder.

Inventarland måtte i efterdønningerne af finanskrisen, sidst i 00'erne, rekonstrueres og genstartes fra bunden, og man har netop rundet en omsætning på 100 millioner.

- Jeg er lidt stolt af stadig at kunne præstere i en branche, der er konkurrencebetonet i flere henseender. Jeg er også meget stolt af, at to unge mennesker i virksomheden både kan og vil drive forretningen videre, efterhånden som jeg måske burde have trukket mig tilbage, siger Carsten Nissen, der tilsyneladende trygt kan overlade en del af ansvaret til de to »nye«.

- Vi glæder os til at føre Inventarland videre i den ånd, som vi føler os hjemme i, siger Mikkel Andersen, mens Line Johansson supplerer:

- Vi har efterhånden fået en god erfaring og arbejder rigtig godt sammen, siger hun.

For at fejre generationsskiftet indbyder Inventarland sine kunder, branchen og venner af huset til reception d. 15. juni klokken 10-15 på hovedadressen, Trafikcenter Allé 12, Stop 39, 4200 Slagelse.