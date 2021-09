Se billedserie Alex Dreijer på Fisketorvet, hvor Fjerring har opgaven med at projektere den nye trappe, som skal bygges op over beskyttelsesrummet på stedet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Generationsskifte med fuld fart på i kendt lokalt firma

Et økonomisk tilbageslag i 2018 blev vendt til fremgang hos det rådgivende ingeniørfirma Fjerring, der aldrig tidligere har haft så mange ansatte som nu. Administrerende direktør gennem 15 år, Alex Dreijer, er udtrådt af ejerkredsen. Det markeres på fredag.

Slagelse - 15. september 2021

Der er gang i byggeriet som sjældent set tidligere, og det mærkes tydeligt hos det rådgivende firma Fjerring på Kongstedvej.

- Vi er jo dem, der først bliver involveret, når et byggeri skal i gang, så vi er de første, der mærker et opsving. Samtidig er vi så også de første, der mærker en nedgang, siger Alex Dreijer, der i en lang årrække har været medejer af firmaet og administrerende direktør i 15 år.

Han blev ansat i 1994 og blev medejer i 2000.

Fra årsskiftet har han dog solgt sin ejerandel på 50 procent i firmaet og har skiftet direktør-posten ud med posten som ansat ingeniør i firmaet. Det skyldes firmaets regler, der siger, at det år man fylder 62 år, skal man sælge sin andel.

- Det giver god dynamik i firmaet, at der kommer nye kræfter til, siger Alex Dreijer, der har overladt styringen og ejerskabet af firmaet til næste generation i form af Christian Ninn-Hansen og Frank Jensen.

Det skete allerede først på året, men corona har sat en stopper for mulighederne for at markere generationsskiftet.

Nu er restriktionerne dog hævet, så fredag 17. september fra klokken 13-16 er der reception på Liselund Højskole, Slotsalleen 44.

Fra tilbageslag til fremgang Generationsskiftet fejres på et tidspunkt, hvor firmaet har travlt med mange opgaver og er oppe på det største antal ansatte nogensinde. 30 er de i bygningen på Kongstedvej, som firmaet rykkede til i 2011, og det har betydet, at pladsen er ved at slippe op.

- Så det kan da godt være, at en tilbygning bliver aktuel, siger Alex Dreijer, der også kan fortælle om et overskud på knap fire millioner kroner på det seneste regnskab.

Det kommer dog efter at firmaet var ude for lidt af et dyk i 2018, hvor en stor opgave på en skole i København trak ud og derfor blev langt dyrere end den faste pris firmaet havde givet tilbud på. Hvilket medførte et underskud - i øvrigt kun det andet underskud i firmaets historie. Det første fik man i forbindelse med finanskrisen.

- Underskuddet i 2018 førte til, at vi i ejerkredsen/ledelsen allierede os med en coach og fik lagt en kurs, der blandt andet indebar mere fokus på risikostyring, og havde det formål, at vi skulle undgå at komme i den situation igen. Det er lykkedes, siger Alex Dreijer.

Mange store opgaver Vi møder Alex Dreijer på Fisketorvet, hvor han er firmaets mand på den komplicerede opgave med at projektere en trappe over beskyttelsesrummet, der er gemt under nogle buske foran Sct. Mikkels Kirke. Et projekt der skal blive til Slagelses udgave af den berømte spanske trappe i Rom.

Firmaet har også mange andre projekter. Blandt andet er man i sving med at projektere udbygning af børnehaven Firkløveren på Skanderborgvej, et større vej og kloakprojekt på Nordre Ringgade og et 43000 kvadratmeter stort byggeprojekt i Espergærde.

- Vi har også projekteret tre Biltemaer i Jylland og to mere er på vej, siger Alex Dreijer.

Også cykelstien fra Slagelse til Vemmelev stod firmaet for at projektere, og man er i gang med at projektere cykelstien fra Bildsø til Stillinge.