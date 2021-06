Se billedserie Ib Larsen takker af efter 58 gode år i tøjbutikken Otto Johansen. Foto: Evan

Send til din ven. X Artiklen: Generationsskifte efter 58 gode år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Generationsskifte efter 58 gode år

Et generationsskifte er lige om hjørnet hos Otto Johansen på Nygade 4 i Slagelse. Den 30. juni takker Ib Larsen af efter 58 gode år, hvorefter han giver faklen videre til datteren Maybritt Snedker.

Slagelse - 22. juni 2021 kl. 12:31 Af Henny Ferrold Kontakt redaktionen

Helt let bliver det ikke. Det lægger Ib Larsen ikke skjul på, da avisen kigger ind i det lille kontor ved siden af butikken. Her er vægge og hylder fyldt med billeder og andre gode minder fra næsten 60 år i en af byens ældste forretninger. Der er ingen tvivl om at det bliver en vemodig afsked.

- Den er hård. Men jeg trænger til at give slip, erkender Ib Larsen, som rundede de 75 år den 19. maj i år.

- Det har været nogle gode år. Men jeg synes, Maybritt skal til nu. Hun kan godt, også selv om vi ikke er enige om alt, smiler Ib Larsen.

Kontakten til kunderne Selv er han ikke i tvivl om, hvad han kommer til at savne allermest: Kontakten til kunderne.

- Det har altid været sjovt for mig at ekspedere. Når for eksempel kunderne kom ind, og de troede, at de vidste, hvad de skulle have - og jeg så viste dem noget helt andet, som de endte med at købe. Og de så bagefter kom ind for at sige tak, fortæller Ib Larsen om en af de sjove udfordringer som ekspedient.

Ib Larsen begyndte fra bunden af i den også dengang kendte butik.

- Jeg kom i lære den første september i 1962, så det er 58 år og ti måneder siden, konstaterer Ib Larsen.

- Den 10. janaur 1966 døde Otto Johansen. Han havde skrevet i sit testamente, at de fire ældste medarbejdere skulle overtage butikken. Da to af de fire ejere i 1979 blev ramt af sygdom, blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at købe havdelen af butikken, og i 1984 købte jeg den resterende halvdel, fortæller Ib Larsen.

Gennem årene har han gang på gang udvidet og opdateret butikken, som har været gennem flere omfattende byggeprojekter, så rammerne om forretningen har fulgt med tiden.

En erhvervsafdeling kom også til, og den voksede fra en fem meter lang hylde til en stor og selvstændig afdeling.

Vigtige P-pladser Her startede kampen for flere parkeringspladser i byen.

- I 1969 fik vi centret i Slagelse, man fjernede rutebilerne og P-pladserne fra Nytorv, lavede ensrettede gader og fjernede skråparkeringen på Schweizerpladsern. Så der blev længere for kunderne at gå, og skulle en lærling hente nyt arbejdstøj, kunne der let gå en time, konstaterer Ib Larsen.

I første omgang tilbød Ib Larsen at køre ud til kunderne, og i 2012 købte han den tidligere bankbygning på Marievangsvej og indrettede erhvervsafdeling her. Allerede et par år efter blev 250 kvadratmeter bygget til.

- Derude tager det fem minutter, så er de ude igen. På de ni år er omsætningen næsten foredoblet, fortæller Ib Larsen.

- Sidste gang vi undersøgte det, var det sådan, at én P-plads genererede en årlig omsætning til bymidten på to millioner kroner. Sådan er det også i dag: Der hvor man kan holde tættest på hoveddøren, der handler man. Det er ens for alle, fastslår Ib Larsen.

Undervejs har han sat sit helt eget præg på det meste af den lokale tøjbranche.

- De er blevet til noget, alle mine lærlinge, siger Ib Larsen, og han nævner en lind strøm af velkendte navne fra lokale herretøjsforretninger, som har hentet grundlaget hos Ib og Otto Johansen.

- Der har været mange. Og de fleste af dem har takket mig bagefter: Nu kunne de godt se, når de kom et andet sted hen, hvor meget de kunne, fortæller Ib Larsen.

Hjem til haven Nu venter nye tider. Forretningen bliver overdraget til datteren Maybritt, når regnskabet bliver afsluttet den 30.juni.

- Så får jeg lidt af sommeren med, konstaterer Ib Larsen, som ikke er i tvivl om, hvor det meste af tiden skal bruges - nemlig hjemme i haven. Billederne på telefonen viser en smuk og snorlige have med havebassin med vandfald.

- Jeg kan godt lide at holde det nede. Jeg nyder, når haven er i orden, og græsplænen er rettet af, fastslår Ib Larsen.

Spørger man, hvad det er for en forretning, han overlader til Maybritt, falder svaret prompte.

- Det er en god og solid butik. Og vi har alt, lige fra sokke- og ærmeholdere til det sidste nye i habitter, smokinger, kjolesæt og jakker, fortæller Ib Larsen, der markerer generationsskiftet med et generationsskiftesalg. Men nogen afskedsreception er ikke planlagt.

Og selv om Ib Larsen den 1. juli siger farvel til kontoret i bymidten, vil han stadig have sin gang i erhvervsafdelingen på Marievangsvej et par gange om ugen.

Maybritt Snedker, der er 51 år, tager over efter sin far den 1. juli. Det er ifølge Maybritt både vemodigt og dejligt.

- Jeg vil rigtig gerne takke min far for "Otto". Han har givet mig alle muligheder for, at det forsat skal blive en succes. Peter, Oliver og jeg vil gøre alt for at leve op til den tillid og det ansvar, vi har fået. Det er en gave, som vi tager meget seriøst, og vi vil gøre alt for, at Otto kommer til at bestå i mange år endnu - med samme gode service og varer, siger Maybritt Snedker.

- Der er kommet lidt yngre blod til i vores superelev Tobias, der begyndte med at være hjemsendt i to måneder, da han startede op den 1. marts. Her den 1. juli begynder endnu en elev, Mikkel, som vi glæder os rigtig meget til at sige velkommen til. Vi trænger til ekstra hænder, da vores kunder - gamle som nye - er kommet stærkt igen, efter at vi måtte åbne igen, siger Maybritt Snedker.

Ligeledes er der ifølge Maybritt Snedker kommet et nyt ansigt på systuen, nemlig Patricia, der vil tage godt imod kunderne på første sal. Og der kommer endnu en ny medarbejder per 1. juli, som er Maybritt Snedkers egen datter Maya, der skal stå for bogholderi, hjemmeside og lignende.

- Det bliver dejligt med ekstra hjælp, så jeg kan være endnu mere ude i butikken, hvor jeg elsker at være, siger Maybritt Snedker, der håber, at alle butikkens kunder vil tage godt imod det nye hold.