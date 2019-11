Her ses den nye værelsesfløj ved Liselund, hvor den placeres i haven parallelt med kirkesalen. Tegning fra arkitektfirmaet John Veje.

Generalsekretær hilser ny højskole velkommen

Slagelse - 21. november 2019 kl. 09:20 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi hilser i Højskolernes Forening den nye Liselund Højskole velkommen, og jeg tror bestemt på, at der vil være en efterspørgsel på de kurser, som seniorhøjskolen vil udbyde.

Læs også: Haarder hjælper lokalt kursussted

Det siger Niels Glahn, der er generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, som er en interesseorganisation for landets omkring 70 folkehøjskoler.

Sjællandske fredag skrev på forsiden fredag, at Liselund Højskole er den eneste seniorhøjskole på Sjælland. Det affødte en kommentar fra en læser i det nordsjællandske, der gjorde opmærksom på, at man jo her har Tisvilde Seniorhøjskole.

Det skal dog her siges, at der er en forskel på de to seniorhøjskoler, og at der retteligen i artiklen skulle have stået, at Liselund Højskole er den eneste godkendte seniorhøjskole på Sjælland.

- Tisvilde Seniorhøjskole er en privat skole, der sikkert laver udmærkede kurser. Men den er ikke en del af højskole-familien, idet den ikke er godkendt at Kulturministeriet, sådan som Liselund Højskole og de andre medlemmer af Højskolernes Forening er, siger Niels Glahn.

Godkendelsen har ifølge Niels Glahn stor betydning for kursisterne.

- Det betyder jo, at de kan være sikre på, at skolerne lever op til de krav til undervisningen og dens omfang, som er stillet fra ministeriets side, siger Niels Glahn.

Daglig leder på Liselund Mogens Hemmingsen oplyser, at der i dag er to godkendte seniorhøjskoler i landet. Nemlig i Nr. Nissum og i Marielyst på Falster.

Folketinget har tidligere besluttet, at der skal godkendes i alt fem.

Men her er der faktisk en ledig plads, idet kun Rude Strand ved Aarhus og Liselund er blevet godkendt, oplyser Mogens Hemmingsen.

Som nævnt er det planen, at der på Liselund skal bygges en ny fløj med 39 værelser i forbindelse med oprettelsen af højskolen. Et byggeri der vil koste omkring 30 millioner kroner, som man håber at få finansieret via fonde.

Byggeriet bliver i to plan og er tegnet af arkitektfirmaet John Veje fra Skælskør.

Det vurderes, at der er behov for minimum 50 værelser af den nødvendige kvalitet for at kunne huse kurser med mange deltagere og for at kunne afholde flere kurser samtidigt.

Så en del af de nuværende 33 værelser skal renoveres eller bruges til andre formål.

Det hedder i en beskrivelse af projektet, at der lægges megen vægt på at skabe et bæredygtigt byggeri, blandt andet med vandbesparende sanitet.

Bygningen indpasses den særlige byggestil/arkitektur, der kendetegner Liselunds eksisterende bygninger og have. Grundmuret bygning med filset murværk med træ/aluvinduer med tegltag afsluttet med udhæng og zink tagrender.