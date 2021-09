Genbrugsplads oven på gammel losseplads søges solgt

Se billedserie Korsør Genbrugsplads beliggende oven på en gammel losseplads og med et til tider ildelugtende renseanlæg i midten forberedes nu til salg, når den nye åbner næste år.

I første kvartal i 2022 åbner Korsørs nye genbrugsplads ved Korsør Renseanlæg. Kommunen er allerede i fuld gang med at forberede salg af den gamle placeret på gammel losseplads med lossepladsgas, lugtende renseanlæg og en synkende overflade.

17. september 2021

Fortidens miljøsynder i form af affaldshåndtering ved at smide alt affald på en losseplads, til tider sætte ild i det og ellers grave det ned, udmærkede sig også i Korsør.

Fra 1946 til 1972 blev alle slags affald kørt til losseplads Korsør Nor for enden af Møllevangen, hvor Korsør Genbrugsplads i dag er placeret. Ordet genbrug var dengang slet ikke koblet til affald, der bare skulle bortskaffes. I Korsør ved at fylde del af Korsør Nor op, og så efterfølgende hive jord ud over de sammenmaste »herligheder«.

Nu søger kommunen at sælge den del af lossepladsområdet, hvor Korsør Genbrugsplads har været placeret i over 20 år siden juli 2001, fremgår det af en aktindsigt, som Sjællandske har fået i sagen. Årsagen er, at genbrugspladsen med adressen Møllevangen 64 skal lukke, når Korsørs nye genbrugsplads ved Korsør Renseanlæg åbner. En åbning forsinket mere end et år grundet en enkel nabos klage.

Åbningen finder sted i 1. kvartal af 2022, oplyser Niels Damgaard til Sjællandske. Han er kommuneservice- og kommunikationschef hos AffaldPlus.

Lossepladsgas Området med genbrugspladsen på Møllevangen rummer en del udfordringer. Ifølge Region Sjælland, der har kortlagt lossepladsen, er der konstateret lossepladsgas. Det fremgår ikke, om gassen lugter, men det gør det renseanlæg, der også er placeret i cirka midten af genbrugspladsen, som også er tegnet ind på kort i forbindelse med lejekontrakten fra juli 2001. Dengang har Korsør Kommune sat prisen til 13,25 kroner per kvadratmeter for de 6.800 kvadratmeter, som daværende Kavo fik råderet over som genbrugsplads - svarende til en årlig leje på cirka 90.000 kroner.

Millioner værd Ifølge Tingbogsattesten er ejendomsværdien opgjort til 4.750.000 kroner og grundværdien 2.565.100 kroner. Vurderingsdatoen er 1. oktovber 2019.

Når salget er forberedt af administrationen, bliver det politikerne der skal beslutte, hvordan det konkret skal ske.

Synker også Herlighedsværdien for genbrugspladsen oven på den tidligere losseplads med nærhed og få meter til Korsør Nor skal der givet også slås på, hvis et salg skal lykkes. For netop placeringen oven på fortidens affald betyder ifølge kilder på genbrugspladsen, at den i årevis og mange steder synker og sætter sig. Det ses af de mange buler og ujævnheder, der er flere steder i belægningen. Der er ingen lokalplan over området.