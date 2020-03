Se billedserie Genbrugspladsen i Skovsø har været midlertidigt lukket for private på grund af corona-frygten. Nu genåbner pladsen tirsdag - dog skal man først booke en tid på nettet. Ellers kommer man ikke ind. Foto: KIM BRANDT

Genbrugsplads genåbner tirsdag - men kun hvis du booker en tid

Slagelse - 30. marts 2020
Af Kim Brandt

Fra i morgen tirsdag bliver det atter muligt for private at aflevere deres affald og/eller genbrug på AffaldPlus' genbrugsplads i Skovsø. Der er dog et par markante ændringer i forhold til, hvad brugerne tidligere har været vant til, oplyser informationschef hos AffaldPlus, Niels Damgaard:

- Som privatperson kan du ikke bare komme kørende som før. Du skal allerførst booke en tid på nettet (www.affaldplus.dk/book), hvilket kan ske fra i dag mandag klokken 15.

Hvis man ikke booker en plads først, kan man ganske enkelt ikke komme ind på pladsen.

Ordningen, som er midlertidig, skal blandt andet sikre, at der ikke opstår alenlange køer.

- I forrige uge oplevede vi, at folk strømmede ud til pladserne, og det var ikke hensigtsmæssigt. Nu prøver vi at få mere kontrol over, hvem der kommer - og hvornår, siger informationschefen.

Genbrugspladsen åbner tirsdag klokken 08, men de første to timer er reserveret til erhvervskunder.

- Det vil således ikke være muligt for private at booke en tid før efter klokken 10, siger Niels Damgaard.

For at booke en tid skal man bruge en mobiltelefon og et registreringsnummer på den bil, man benytter.

Så får man tilsendt en SMS med det tidspunkt, som man har til rådighed.

Dog anbefaler AffaldPlus generelt, at man venter med at besøge pladsen til efter påske.

- Hvis det ikke er absolut nødvendigt at besøge pladsen nu, så anbefaler vi, at brugerne venter så længe som muligt, siger han af hensyn til risikoen for kødannelser.

Foruden bookingsystemet anbefaler AffaldPlus også, at alle, som benytter pladsen, bruger handsker. Både før, under og efter besøget på genbrugspladsen.

- Og de almindelige regler om at holde afstand gælder naturligvis stadig, slutter han.