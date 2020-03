Vicedirektør Allan Johansen, AffaldPlus, var godt tilfreds med tirsdagens debut på pladsbestillingssystemet. Allerede fra klokken 8 var der aktivitet på pladsen, men det skyldtes, at erhvervskunder har fortrinsret, og - indtil videre - ikke behøver at bestille tid. Foto: Kim Brandt

Genbrugsplads åbnede i god ro og orden

En vagt ved indgangen gør klar til tjekke, om de private brugere af genbrugspladsen nu også har husket at bestille en tid, før de bliver lukket ind på pladsen.

Kort efter dukker en politibil kortvarigt op for at tjekke, om alt foregår efter hensigten - og det ser det absolut ud til.

- Vi skal ikke have flere end 10 kunder på pladsen samtidig, og vi forventer, at vi kan have cirka 60 kunder igennem i timen, siger han.