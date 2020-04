På mandag begynder Blå Kors? genbrugsforretninger landet over at åbne igen. Men den i Slagelse må vente lidt endnu. Røde Kors har slået dørene op.

Genbrugsbutikker klar til genåbning

Slagelse - 25. april 2020 kl. 10:00 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag begynder Blå Kors' genbrugsforretninger landet over at åbne igen. Men den i Slagelse må vente lidt endnu.

- Vi vil gerne være helt sikre på, at vores frivillige ikke bliver udsat for nogen som helst fare, og vi skal også have rigget butikken til, siger Jytte Bangsgaard fra ledergruppe af Blå Kors-butikken i Slagelse, som håber snart at kunne melde en dato for genåbningen ud.

Der er 53 Blå Kors-butikker i Danmark, og den ene ligger altså på Løvegade i Slagelse. Og det er langt fra den eneste af Blå Kors-butikkerne, som tøver en kende i forhold til at genåbne butikken.

Det er der stor forståelse for i Blå Kors.

- Det er vigtigt for mig, at de frivillige ikke føler en forventning eller et pres. Hvis de er utrygge, skal de blive hjemme og afvente situationen. De frivillige skal mærke efter og helt personligt vurdere, om de føler sig klar til at komme i en butik, hvor der for eksempel kan komme 10 kunder ad gangen, siger Anders Christensen, som er chef for Blå Kors Genbrug.

Han forventer kun, at seks-otte af de 53 butikker åbner mandag. Men han håber, at resten følger efter.

Røde Kors i Slagelse har allerede åbnet deres ene butik, mens den anden må vente.

- Vi fik beskeden i sidste uge om, at vi godt så småt måtte begynde at åbne op igen. Det har vi så gjort i mandags med det personale, der var trygge ved at gå på arbejde med de forholdsregler, der er, fortæller Mogens Aaby, der er formand for Røde Kors i Slagelse.

Røde Kors oplyser, at butikkerne oplevede en fremgang på 21 procent i overskud fra 2018 til 2019, så de sidste år bidrog med 73 millioner kroner til Røde Kors' arbejde.

Butikken i Rosengade i Slagelse er altså allerede åben, men Røde Kors' butik i Korsør åbner først den 4. maj - og i første omgang kun fire dage om ugen.

- Vi har ikke mandskab til mere. Vi har også nogle, der måske er i risikogruppen, fortæller Mogens Aaby.

Også i Blå Kors er der fokus på sikkerheden og frivillige i risikogruppen.

- I Blå Kors har vi stor fokus på at følge myndighedernes krav og anbefalinger. Vi er derfor meget bevidste om, at det skal foregå på en måde, hvor trygheden og sikkerheden for de frivillige og vores kunder er i højsædet. Vi vil ikke løbe nogen risiko i forhold til at øge smittespredningen i vores butikker, men omvendt mener vi også, at vi nu kan åbne på en tryg, sikker og kontrolleret måde, siger Thomas Røddik Korneliussen, som er kommunikationschef i Blå Kors Danmark.

I Blå Kors har man valgt, at der skal være otte kvadratmeter per person i butikken. Det er dobbelt så meget som myndighedernes krav om fire kvadratmeter.

- Vi gør som organisation det, at vi stiller værnemidler til rådighed og indfører de nødvendige restriktioner. Det afgørende for mig er, at vores frivillige føler sig trygge i den sammenhæng siger Anders Christensen.

Røde Kors i Slagelse fortæller samtidig, at de ikke har ligget på den lade side, bare fordi genbrugsbutikkerne har været lukket.

- Vi har haft folk på arbejde som patientguider på sygehuset. Der er jo flyttet meget rundt men indgangene har været skalsikret, og vores patientguider har hjulpet folk hen, hvor de skulle, så de ikke har gået unødigt rundt på gangene, fortæller Mogens Aaby, som også glæder sig over, at Røde Kors ensomhedsgrupper nu kan komme i gang igen.

- Men det bliver i store mødelokaler med to meter imellem. Vi er nødt til at starte forsigtigt, siger Mogens Aaby.