Se billedserie Frivillig Birgit Selch er glad for den nyindrettede butik, hvor der er langt bedre overblik, ligesom man kan se fra den ene ende til den anden. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Genbrugsbutik vendt om med nye reoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genbrugsbutik vendt om med nye reoler

Lyse helt nye stålreoler i lige rækker fyldt med genbrugssager, sko og tøj møder kunderne i Kirkens Korshærs genbrugsbutik Brogade 5, der netop har slået dørene op, efter både at være lukket som følge af coronakrisen og for at få fornyet og ombygget butikken med nyt inventar.

Slagelse - 17. maj 2020 kl. 11:04 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Reolerne står i modsat retning af de gamle, hvilket giver et langt mere åbent og lyst indtryk i den tidligere gardinforretning, Irma og Netto-butik.

Fra de frivillige i butikken lyder det, at det har været et stort arbejde at omorganisere de mange varer i butikken. Først at fjerne dem fra de gamle træreoler, og så samle de nye stålreoler og sætte varerne op på dem.

Alle er tilfredse med resultatet.

- Vi har fået en lys butik med overblik, og hvor vi modsat den gamle kan se hele butikken fra den ene ende til den anden, så vi ikke risikerer at glemme en kunde bag en høj reol i et hjørne, når vi lukker, smiler Birgit Selch, der er frivillig i butikken.

Butiksleder Karin Schmidt Nielsen har tidligere oplyst til Sjællandske, at de omkring 50 frivillige tilknyttet butikken i 2019 solgte for over en million kroner, hvilket var ti procent mere end året før. Karen Schmidt Nielsen understregede samtidig, at det med lukningen af varmestuen i Havnegade nu er endnu vigtigere, at Kirkens Korshærs butik i Korsør går godt, så der kan skaffes penge til de udsatte.

Butikken kan altid bruge frivillige ekspedienter, som kan kontakte butikslederen på tlf. 3025 3197.