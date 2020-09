Genbrug skal sikre mod højvande

- I udbudsmaterialet har vi lagt stor vægt på, at vi vil have et bæredygtigt højvandssikrings-projekt, der både lever op til FN's Verdensmål og Parisaftalen. Sweco skal hjælpe os med at omsætte verdensmålene til konkrete og ambitiøse mål om CO2-reduktioner i projektet. Ambitionen er, at projektet kan blive en løftestang for hele anlægsområdet i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger - uden at den økonomiske ramme bliver udfordret, siger Jørgen Grüner (SF), formand for byrådets miljø-, plan- og landdistriktsudvalg.