I Slagelse Kommune er man villig til at ansætte både nyledige og studerende helt ned til udskolingselever for at skaffe de ekstra ressourcer, der efter alt at dømme bliver behov for i forbindelse med genåbning af dagplejer, børnehaver og 0.-5. klasse. Foto: Fleur Sativa

Genåbningen gnaver: Slagelse klar til at ansætte skole-elever

Nyuddannede, nyledige og sågar skole-elever vil kunne bruges i daginstitutioner og på skoleområdet i Slagelse Kommune efter genåbning. Her vil der nemlig blive hårdt brug for flere ressourcer, vurderer Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget.

Slagelse - 14. april 2020 kl. 12:01 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du lige er blevet færdiguddannet eller er en af de mange, der har mistet arbejdet, kan du måske komme til at lege rundt på daginstitutionernes legepladser eller gøre rent i skolernes klasselokaler. Det gælder også, hvis du er udskolingselev og alligevel ikke skal starte i skole.

I Slagelse Kommune forudser man nemlig, at der i dagplejer, børnehaver og 0.-5 klasse vil blive behov for ekstra ressourcer i form af flere hænder den kommende tid under coronakrisen.

Som en del af planen for genåbning af daginstitutioner og skoler, vil man derfor ansætte folk udefra.

- Det kan f.eks. være studerende eller ny-udklækkede pædagoger fra Slagelse Pædagogseminarium, vi vil forsøge at rekruttere. Selv udskolingselever, som bruger meget tid derhjemme i øjeblikket, kan jo sagtens hjælpe med for eksempel leg eller rengøring, forklarer Helle Blak (SF), formand for børne- og ungeudvalget.

I forvejen presset Når Danmark åbner op for de mindste, mens der stadig er risiko for at sprede smitte med coronavirus, vil der nemlig stilles større krav og blive øget behov for at sikre rengjorte omgivelser.

Men der vil også være et særligt behov for at sikre, at børn overholder Sundhedsstyrelsen retningslinjer. Blandt andet at for mange elever ikke må holde frikvarter på samme tid.

Alt sammen opgaver, der utvivlsomt vil kræve en øget arbejdskraft gennem ansættelse af ekstra mandskab, siger Helle Blak. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Og vi taler altså om et område, der i forvejen i lang tid har været presset. Det er jo blandt andet derfor, at vi i så lang tid, som vi har gjort det, har kæmpet for at få indført de her minimumsnormeringer, forklarer udvalgsformanden og understreger situationens alvor.

Men selv om alle hænder vil være nyttige hænder, vil kommunen dog først og fremmest have fokus på at skaffe nyledige et arbejde.

Kontakt med jobcenter Trods regeringens hjælpepakker, hvis formål er at holde hånden under erhvervslivet gennem coronakrisen, har flere end 45.000 danskere nemlig meldt sig ledige siden krisens udbrud.

Det gælder også i Slagelse Kommune, siger Helle Blak.

"De nyledige kommer lige fra arbejdsmarkedet (...) Der vil vi selvfølgelig gerne hjælpe."

- Helle Blak (SF), udvalgsformand i Slagelse Kommune - Helle Blak (SF), udvalgsformand i Slagelse Kommune - Vi har et tæt samarbejde med jobcenteret, som har overblik over de nyledige. Og her melder de sig jo nærmest desværre på daglig basis for tiden, fortæller hun, men opfordrer samtidig alle, der er interesserede, til at tilbyde deres hjælp.

- De nyledige kommer lige fra arbejdsmarkedet. Og så er situationen måske særlig svær for dem lige nu, fordi de pludselig er gået fra arbejde til en overførselsindkomst. Der vil vi selvfølgelig gerne hjælpe. Men vi er interesserede i alle de hænder, vi kan få, understreger formanden for børne- og ungeudvalget.

Usædvanlig situation Selv om der ifølge tallene over nyledige skulle være hjælpende hænder nok, forudser Helle Blak nemlig ikke, at genåbningen af daginstitutioner og skoler bliver nogen nem opgave.

Situationen for alle, siden coronavirus kom til Danmark, har nemlig været usædvanlig. Og der findes ingen drejebog til, hvordan det bedst skal håndteres.

Og nemt bliver det derfor heller ikke nødvendigvis at skaffe nok ekstra ressourcer til det, som udvalgsformanden med egne ord kalder »en uvant og stor udfordring«:

- Men det bliver nødvendigt. Vi må gøre det her sammen. Og så må vi tage udfordringerne én af gangen og i fællesskab komme ud på den anden side af denne her corona-krise, slår hun fast