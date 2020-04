På Antvorskov Skole er man nødt til at lade eleverne møde ind på forskellige tidspunkter af dagen for at kunne overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder kortere skoledage og færre undervisningertimer for eleverne.

Genåbning byder på færre timer: Elever må undvære undervisning

Som den første folkeskole i Slagelse by genåbner Antvorskov Skole i dag for 0.-5. klasse. Men åbningen rammer eleverne, som går fra hjemmeundervisning til mistede undervisningstimer. Det er en nødvendighed, lyder forklaringen.

Slagelse - 15. april 2020 kl. 09:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skoletasken er pakket, blyanterne spidsede og madpakken smurt. Men selv om de første skoletilbud i dag genåbner, bliver skoledagen langt fra den samme for de fremmødte elever.

I Slagelse Kommune vil man for eksempel flere steder åbne med forskudte åbningstider og begrænset fremmøde for at inddæmmme spredningen af coronavirus.

Men de ændrede forhold vil gå ud over undervisningen, erfarer Sjællandske.

På Antvorskov Skole, der genåbner som den første folkeskole i Slagelse by, vil man eksempelvis kun kunne tilbyde de pågældende elever, der møder ind, en undervisningsdag på fire timer.

Det skyldes, at man indfører såkaldte »formiddags- og eftermiddagshold«, hvor elever møder ind på forskellige tidspunkter af dagen.

- På nuværende tidspunkt er det et nødvendigt kompromis, skriver skolen i en mail til Sjællandske og peger på, at de skal overholde de retningslinjer, der er udsendt af Sundhedsstyrelsen.

Mister op til 12,5 timer Af retningslinjerne fremgår det blandt andet, at elever skal placeres ved borde, så der er to meter mellem dem, og at for mange elever ikke må holde frikvarter på samme tid.

Retningslinjer, som skolen altså ikke kan overholde, hvis alle elever skal være i skole på samme tid.

Konkret betyder det, at elever fra 0. til 3. klasse mister 7,5 undervisningstimer hver uge, mens elever på 4. og 5. klassetrin ugentligt går glip af 12,5 timer. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Opgaven har været at skabe en ny hverdag, som tilgodeser vores elevers faglige, personlige og sociale behov for læringsfællesskaber, men samtidig uden at gå på kompromis med alle retningslinjer og vejledninger, begrunder Antvorskov Skole i sin mail til avisen.

Og den opgave er løst, så godt man kan. Det mener formanden for Slagelse Kommunes børne- og ungeudvalg, Helle Blak (SF).

Mental sundhed vigtigere end matematiktimer - Lige nu er det allervigtigste at arbejde med den mentale sundhed hos børnene og vende tilbage til noget, der er normalt: At gå i skole, at se sine lærere og at lege med sine venner, siger udvalgsformanden til Sjællandske.

"»Kan vedkommende så dø?« Det er tanker og bekymringer, som selv små børn har gået med."

- Helle Blak, udvalgsformand i Slagelse Kommune - Helle Blak, udvalgsformand i Slagelse Kommune Ifølge Helle Blak har flere børn nemlig udtrykt, at de har været bange og skræmte efter udbruddet af coronavirus. F.eks. har de bekymret sig over, hvad virussen kunne have af betydning for blandt andre deres venner.

- Men også hvis de f.eks. har en lærer med en kronisk sygdom: »Kan vedkommende så dø?« Det er tanker og bekymringer, som selv små børn har gået med. Derfor er det vigtigt for dem at se, at vi alle stadig er her, siger hun.

Ifølge formanden for børne- og ungeudvalget er de tabte undervisningstimer i fag som dansk, engelsk og matematik derfor sekundært i det, hun kalder »en svær tid for mange«.

Forældre fritaget ansvar Af samme grund vil Helle Blak ikke pålægge forældre ansvaret for at fortsætte med hjemmeundervisningen. Heller ikke selv om det ville kunne veje op for de tabte timer i klasselokalet.

Gennem folkeskoleloven er det ellers bestemt, at 0. til 3. klasseselever har krav på gennemsnitligt 5,5 timers daglig undervisning.

For elever i 4. og 5. klasse lyder det tal på gennemsnitligt 6,6 timer, hvis man tager udgangspunkt i, at et skoleår typisk er på 200 dage.

Alligevel vil de kortere skoledage fortsætte så længe, det er nødvendigt, siger Helle Blak. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Det vigtigste er, at vi overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Og vi må ikke risikere at åbne for meget op for tidligt. Det vil have langt større konsekvenser, mener udvalgsformanden.

Præcis, hvor længe det er nødvendigt for skoler som Antvorskov Skole at have begrænset fremmøde og forskudte åbningstider, er dog uvist og afhænger af udviklingen af coronavirussens udbrud i Danmark.

Usikkert er det derfor også, om forældre i Slagelse måske - på sigt - vil komme til at stå for en del af undervisningen.

- Men det er ikke min største bekymring lige nu, fastslår Helle Blak.

Sjællandske har forsøgt at få en kommentar på de tabte undervisningstimer fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Dette er endnu ikke lykkedes.