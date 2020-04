Ikke alle dagtilbud, vuggestuer, børnehaver og skoler når at åbne onsdag den 15. april i Slagelse Kommune, men ifølge formand for børne- og ungeudvalget Helle Blak (SF), så vil der være åbnet alle steder fra mandag den 20. april. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning bekymrer mange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning bekymrer mange

Formand for børne- og ungeudvalget Helle Blak (SF) er kontaktet af mange bekymrede forældre. Hun forstår nervøsiteten, men slår fast, at der ingen steder gås på kompromis med sikkerheden. Ikke alle steder åbner derfor den 15. april.

Slagelse - 10. april 2020 kl. 21:04 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg forstår godt forældrenes nervøsitet. Mange har kontaktet mig. Men ingen skal altså være nervøse, for vi genåbner kun skoler, dagtilbud og institutioner, når det er fuldstændig sikkert og trygt. Det betyder, at samtlige krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver overholdt, siger formand for børne- og ungeudvalget Helle Blak til Sjællandske.

Ekstraordinære møder Hun og de øvrige udvalgsmedlemmer har være på ekstra arbejde både onsdag før påske og i går på selveste langfredag, hvor det ekstraordinære udvalgsmøde med beslutning om genåbningsdetaljerne for dagpleje, vuggestuer, børnehaver samt skolerne for elever til og med 5. klasse blev indledt klokken 16. For hvem kan åbne hvornår, når alle krav om blandt andet ekstra rengøring, afstand, hyppig håndvask og udeundervisning samtidig skal være opfyldt?

Ved 19-tiden fredag aften nåede et enigt børne- og ungeudvalg frem til, at ikke alle skoler og institutioner åbner på den samme dato.

- Vi skal lytte til ledere, medarbejdere og forældre og planlægge genåbningen i respekt for de forskelle institutionerne har i blandt andet størrelse, beliggenhed og personalegruppernes sammensætning. Derfor vil der være forskel på, hvornår lederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne de enkelte dagtilbud og skoler, og hvilke rammer og vilkår det sker under, forklarer Helle Blak.

Konkrete informationer På Aula og Tabulex vil forældre få konkrete informationer om åbningstidspunkt, og hvordan rammerne bliver på de enkelte skoler og dagtilbud.

De steder, hvor åbningen udskydes, vil ifølge Helle Blak senest åbne mandag den 20. april. Der vil være lokale begrænsninger på de enkelte institutioner, for eksempel i åbningstid, maksimalt antal børn og differentieret fremmøde. De lokale institutioner får central understøttelse til rengøring og udeaktiviteter.

Nyansættelser Helle Blak tilføjer, at hvis omflytning af rengøringspersonale ikke rækker til kravene om ekstra rengøring, så vil der ske nyansættelse primært fra dem, der er blevet ledige som følge af coronakrisen.